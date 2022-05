Benedict Cumberbatch habla de lo que hizo Will Smith en los Oscar: “Me pegó una paliza... No físicamente”

Ya han pasado meses, pero que muchos famosos se sigan pronunciando al respecto deja claro que es uno de los temas del año. Se trata de aquel fatídico momento en el que Will Smith se levantó de su asiento para abofetear a Chris Rock en plena gala de los Premios Oscar 2022, todo por un chiste sobre su mujer que no pareció gustarle en absoluto.

Ahora el último en hablar sobre el momento ha sido Benedict Cumberbatch, que se encontraba presente en la gala cuando sucedió todo. Ha sido gracias a ser el presentador de Saturday Night Live, el programa de sketches en directo más popular de Estados Unidos.

El actor británico tuvo la oportunidad como parte de la promoción de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, e incluso llegó a tener algún vídeo humorístico con la también protagonista Elizabeth Olsen. Eso sí, sus declaraciones tuvieron lugar en el monólogo con el que abrió el programa:

Este primer contacto con el público empezó con una lluvia de aplausos cuando mencionó su último trabajo con Marvel Studios, la secuela de Doctor Strange. Aunque solo tenga dos películas como protagonista, lo cierto es que el personaje lleva ya seis años purulando por el universo -ahora multiverso- producido por Kevin Feige.

Eso sí, Cumberbatch quiso destacar que también había protagonizado otras películas, como El Poder del Perro. El western de Netflix dirigido por Jane Campion también fue muy bien recibido al ser mencionado, tal vez por sus múltiples nominaciones a los premios Oscar de este año.

De ellas solo se llevó una estatuilla, la de Mejor dirección para Campion, aunque el actor también conocido por Sherlock era de los grandes favoritos para ser el premiado. Aunque como todo el mundo sabe, el premio fue a parar a manos de Will Smith gracias a su papel en El Método Richards.

Sobre esta derrota, no ha resistido a hacer un chiste: "No gané. Me dio una paliza Will Smith", relataba. Ante las risas de la gente, el actor se hacía el sorprendido y replicaba que "no físicamente", algo que hizo que las carcajadas siguiesen por unos segundos más de lo que se esperaba. Una referencia que quizá llega algo tarde, pero que funcionó a la perfección en su monólogo.

Tras esto, Cumberbatch siguió su monólogo alternando emoción y chistes hablando sobre el día de la madre. Ahí mencionó a las dos madres de su vida: su progenitora, con quien bromeó diciendo que él a ella la llamaba "Pooki" y ella a él "Benedict Cumberbatch"; y a Sophie Hunter, su esposa desde 2015 con la que comparte tres hijos y que le reprocha "ir por ahí vestido de brujo" y no cuidar de sus hijos. Dijo que admiraba su labor como madre, aunque ironizó con que si creía que eso era difícil, no se imagina cómo era abrir portales mágicos con las manos.