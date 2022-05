Raquel del Rosario comparte fotos de su hijo en su sexto cumpleaños casi un año después del ataque del puma

En agosto de 2021 Raquel del Rosario se llevó el gran susto de su vida cuando vio cómo un puma atacaba a su hijo en el jardín de casa. Compartió aquel suceso sin escatimar en detalles y el desgarrador relato conmovió a mucha gente que se planteó si tanto contacto con la naturaleza compensa.

Está claro que a ellos sí les compensa y que el amor que siente el pequeño Gael por los animales no se vio mermado por aquel suceso del que salió con vida gracias al azar y el arrojo de su madre. Eso sí, las cicatrices no se las quita nadie.

Ahora, el primogénito de la cantante de El sueño de Morfeo y el fotógrafo Pedro Castro ha cumplido seis años y ella ha querido celebrarlo publicando un carrete de fotos que demuestran lo feliz que es el pequeño en esa naturaleza en la que le han criado sus padres.

Felices seis

“Feliz sexta vuelta al sol Mael 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 Gracias por tu mirada, tu espíritu libre y tu sensibilidad, gracias por llegar y gracias por quedarte. ❤️ Te quiero mi tauro de manual #Maelcumple6 #felizvida #elamantedelosanimales #caracterparatodos #mitauro”, expresaba su madre que dejaba claro que su hijo es uno de esos cabezotas que no renuncian a lo que les gusta, como buen tauro.

Y a él, por lo que podemos ver en las fotos, le gustan los animales y el ataque del puma no ha restado ni un ápice de ese amor que siente por todo bicho viviente. Y no tiene un puma en casa, pero sí otro felino del que no puede separarse. Hasta bailan juntos las canciones de su madre.

Se nota que Mael es feliz corriendo entre las gaviotas, abrazado a su gato o en el campo. Se siente libre y eso es algo con lo que no han podido acabar las cicatrices.

Aquel susto pasó y aunque su madre y posiblemente él, no pondrán olvidarlo nunca, no les ha alejado de una forma de vida que les llena.