Violeta Mangriñán vive un pequeño susto en su casa: “No me he desmayado de milagro”

Violeta Mangriñán vive una de sus etapas más emocionantes. Pronto dará la bienvenida a su tan esperada hija Gala, y lo hará de la mano de su chico Fabbio Colloricchio.

Si hay algo que ha demostrado la de Castellón es que quiere compartir todo el proceso de su embarazo con sus seguidores, aquellos que la apoyan en cada paso que da. Por ello siempre se ha mostrado tan natural y sincera a través de las redes sociales. De hecho, gracias a esto ha demostrado que la vida de los influencers no es tan perfecta como la pintan.

Ahora Violeta ha querido reflexionar sobre uno de los sustos más recientes que ha vivido. Aún habiendo dormido tres horas, la joven decidió comenzar su día con normalidad. Ha madrugado para hacer deporte y posteriormente ha desayunado para reponer fuerzas. Pero cuando ha llegado a su casa, ha comenzado a tener una "sensación súper rara". "No me he desmayado de milagro. Voy a tumbarme un rato con las piernas en alto hasta que esté mejor", declara Mangriñán en sus Stories.

"Soy mi peor hater. Me autoexijo mogollón y me castigo mucho cuando no cumplo con todo lo que me programo para hacer durante el día y no puedo seguir así. Hay que escuchar al cuerpo y cuando te pide parar, hay que parar. Tengo las piernas y los pies hinchados de no parar y no descansar bien. Voy a tomarme el día de hoy con mucha calma por mi bien", concluye.

Lo que le ha ocurrido a Violeta es algo con lo que muchas personas se sienten identificadas. Y es que en ocasiones no le dedicamos el tiempo suficiente a nuestro cuerpo y nuestra mente, que son fundamentales para nuestra salud, no solo física, sino también mental.

Para Violeta, su máxima prioridad es su hija Gala, y por ello no ha dudado un segundo en tomarse el día con tranquilidad y darle ese descanso que merece y tanto necesita. Así que si alguna vez te has sentido como nuestra protagonista, no lo dudes. Escucha a tu cuerpo y date la calma y tranquilidad que te está pidiendo.

Otra cosa que ha demostrado Violeta en redes sociales es que ha aprovechado su embarazo para lucir también sus mejores modelitos, inspirando a otras muchas jóvenes y animándolas a que lo hagan. Y es que no hay nada más bello que sentirse como tal.