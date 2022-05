Joe Alwyn explica cómo compuso 'exile' junto a Taylor Swift

Quedan algo más de dos meses para que se cumpla el segundo aniversario del lanzamiento de Folklore, el octavo disco de Taylor Swift que provocó que la de Tennessee hiciese historia al convertirse en la primera mujer en ganar tres Premios Grammy a Mejor álbum del año. Un disco en el que, además, pudimos ver por primera vez la colaboración entre la cantante y su novio Joe Alwyn al componer juntos dos de los temas que aparecen en el track list: exile y betty.

Ahora, el actor británico se encuentra en plena promoción de Conversations with Friends, la serie producida por BBC3 y Hulu que adapta la novela homónima de Sally Rooney y que verá la luz el próximo 15 de mayo. Durante una entrevista para GQ, Joe Alwyn se abría sobre el proceso de creación de las canciones que compuso junto a la cantante en plena cuarentena, además de dar explicaciones en torno a la utilización de un pseudónimo en los créditos de la canción, donde su figura queda reflejada bajo el nombre de William Bowery.

Las palabras de Joe Alwyn

"La idea era que la gente pudiese simplemente escuchar la música en lugar de poner el foco en que la escribimos juntos" explicaba en primer lugar el actor de La favorita ante la utilización del pseudónimo, pues no quería que su relación empañase la salida del disco. "Fue divertido hacerlo juntos y estaba orgulloso. Fue increible recibir una reacción tan positiva".

Pese a que Taylor Swift no confirmó la identidad de William Bowery hasta el lanzamiento en Disney Plus de Folklore: The Long Pond Studio Sessions, muchos fans de la artista empezaron a especular con la posibilidad de que Joe Alwyn hubiese participado en el álbum utilizando aquel nombre, pues el Hotel Bowery es uno de los primeros lugares en los que se localizó a la pareja en los primeros meses de su relación.

Además, Joe Alwyn explicó su proceso creativo a la hora de crear una canción como exile, que surgió de manera espontánea: "realmente fue la cosa más accidental que ocurrió durante la cuarentena. En ningún caso fue como 'son las tres de la tarde, es hora de escribir una canción'. Simplemente estábamos jugando con el piano y cantando mal y volvimos a escucharnos y pensamos '¿sabes, qué pasa si intentamos terminarla juntos?'".

Todo un tándem que no acabaría con Folklore, sino que se extendería en la creación de tres canciones más para su siguiente disco, Evermore, donde William Bowery aparece como compositor de champagne problems, coney island y evermore. Sin embargo, Joe Alwyn también avisaba en una entrevista reciente de promoción que no estaba en sus planes continuar con su faceta como compositor. Pese a ello, ya se ha convertido en una leyenda viva de la música y no podríamos estar más contentos.