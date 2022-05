María Castro desvela cómo se preparó en casa para contestar la pregunta de sexo de ‘La Resistencia’

Cualquiera que haya visto alguna vez La Resistencia sabe que a lo largo del programa puede pasar cualquier cosa, piensa en lo más surrealista y acertarás, pero hay cosas que son inamovibles. Una de ellas, es que el invitado lleve algún regalo al presentador. Cada día se los curran más. María Castro, que ha sido la última invitada, ha llevado unas mini rosquillas de anís caseras hechas por ella misma.

Los que siguen las redes sociales de la actriz se habrán percatado de que las manualidades y la cocina no se le dan nada mal. Durante el confinamiento estuvo especialmente activa en estas materias.

Si una cosa son los regalos, otra de las cosas que forman parte de la rutina del programa es preguntar sobre el dinero que el invitado tiene en el banco y las veces que ha practicado sexo en el último mes. La gallega contestó a las dos preguntas, pero para una de ellas se preparó previamente en casa.

Hablando de sexo

Quiso empezar respondiendo la segunda de las cuestiones: “Hoy ha habido”. “Pero no es la última vez, es cuantas veces en 30 días”, le recordaba David Broncano. “¿Te has lavado las manos antes de hacer las rosquillas?”, preguntaba Grison ante la respuesta.

“Fue durante. Como sabía que me lo ibas a preguntar pues he hecho los deberes. Me van a preguntar e iba a caer en vacío la pregunta”, explicaba sobre lo que le había motivado a mantener relaciones sexuales ese día.

“Lo del banco no lo sé porque tenía que elegir, entiéndeme, o miro lo que tengo o hago lo otro y prefiero lo otro”, admitía la actriz. “O sea, que podías elegir entre el banco o follar y has elegido follar, increíble decisión”, le contestaba Broncano.

👉🏻🥯 He juntado dos momentos distintos del programa para que se entienda bien la respuesta a la pregunta de relaciones en el último mes. #LaResistencia @maruxacastro pic.twitter.com/RAwVL7RSmm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 10, 2022

Está claro que se lo había preparado y acabó indemne sin contestar realmente a ninguna de las dos preguntas.