María Castro desvela el bloqueo que sintió ante la pregunta que le hizo una vecina sobre su maternidad

María Castro ha demostrado ser una gran actriz, pero también una gran madre. Hemos podido seguir sus dos embarazos, partos y crecimiento de sus hijas y eso nos ha ayudado a comprobar que se enfrenta a la maternidad con mucho amor, pero también con una buena dosis de realidad que le lleva a desmitificar ciertos aspectos de esta faceta de las mujeres. Muchas se identifican con ella y con lo último que ha contado, mucho más.

“El otro día, una vecina del barrio que hacía un tiempo q no veía (con el COVID la gente sale menos), conoció a Olivia… Y después de mostrarse muy riquiña con la niña, no sentí que lo fuese tanto conmigo, cuando hizo la siguiente pregunta… LA pregunta!!!: ‘y a ésta la pudiste parir, o también eligió el camino fácil y fue cesárea?’”, empezaba contando sobre un suceso que parece que le ha dolido mucho.

“Me quedé tan bloqueada, que fingí prisa y tener q irme, para darme así un tiempo para pensar en lo que me había preguntado y madurar la respuesta… Aunque la tengo clara!”, continuaba.

La respuesta de María

El tema de los partos siempre ha estado rodeado de polémica. Decidir cómo traer a un hijo al mundo parece que todavía no está del todo aceptado, que le pregunten a Verdeliss. Y parir con cesárea todavía no se valora en su justa medida.

“Por supuesto que la parí! Y no a una! A dos! Quizá de la forma más agresiva que hay, pero la única posible según mis circunstancias. Qué es eso de elegir el camino fácil… ??”, preguntaba ella.

Y no ha dudado en dar su versión sobre este tema: “La cesárea debe ser la única operación en la que, al día siguiente, abierta en canal, no sólo te piden que te levantes, si no que te hagas cargo de una personita que te necesita 24/7”.

Sus dos hijas han venido al mundo de esta manera. “Con Maia no pudo ser parto ‘normal’, venía sentada. Con Olivia lo volví a intentar, pero con una cesárea previa y habiéndome provocado el parto un día en concreto por razones médicas, no pudo ser. Las cuatro horas que me dieron de margen (con cesárea previa, si pasa demasiado tiempo, o las contracciones son muy fuertes, puede haber riesgo de desgarro de útero), no fueron suficientes para dilatar lo que se esperaba”, confesaba sobre su experiencia en ambos casos.

Su segundo parto

No fue un momento fácil para ella por mucho que diga lo contrario su vecina. “‘No tenemos más tiempo María, hay q abrir otra vez’. Lloré, si os soy franca!… aunque rápido y todo junto (yo soy así, de llorada corta)”, admitió.

Y no ha dudado en contar por qué lloró en ese momento: “Quería vivir otra experiencia diferente a la otra cesárea, (por si era mi último parto) y también porque necesitaba recuperarme rápido de esta segunda aventura; ya que nuestra vida de cuatro estaba a punto de empezar. Pero no lloré por sentir que ‘no iba a conseguir parir… otra vez’”.

Pese a estar pasándolo mal, tuvo talante para destensar el momento con su sentido del humor. “Tan sólo acerté a decir: ‘está bien, tú mandas, pero entonces me la sacas pelirroja… (ya ves tú)’. Y ya con una sonrisa, nos fuimos a quirófano, sabiendo que cada vez que viese la sonrisa que ahora está pintada en mi barriga, recordaría con lágrimas (pero de las de felicidad) el día que cada una de nuestras hijas decidieron llegar al mundo por la puerta grande. Así son ellas. Menudas!”, terminaba.

Finalmente ha logrado contestar a su vecina y con unas formas que no otras hubieran podido mantener. No hay más que ver comentarios como el de Adriana Abenia: “Menuda gilipollas, yo no habría podido callarme ❤️”.