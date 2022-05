Los concursantes de ‘Supervivientes’ parece que tienen claro quién de ellos tiene una careta puesta

Los concursantes de Supervivientes 2022 llevan ya un tiempo sabiendo lo que es una experiencia extrema. Más allá del hambre, los mosquitos y las tormentas, saben lo difícil que es la convivencia con desconocidos en esas circunstancias. Las discusiones han estado al orden del día y poco a poco se van acoplando unos a otros.

Tras dos semanas de convivencia, el programa les ha preguntado uno a uno, quién creían que tenía una careta que no le permitía mostrarse tal y como es. Salvo Anabel Pantoja, el resto se ha mojado y parece que muchos han coincidido en el mismo nombre.

Alejandro Nieto ha sido el más votado. No acaban de fiarse de él y de su actitud y más de uno se ha sentido decepcionado con su comportamiento.

Hablando libremente

También han sonado otros nombres como el de Dessy Rodríguez, Ainhoa Cantalapiedra, Ignacio de Borbón o Marta Peñate. Cada uno se ha expresado libremente.

Yulen Pereira: “No solo uno, pienso que hay varios que tienen una careta grande. Ahora mismo, después de dos semanas, te podría decir que estoy entre Alejandro, que me ha fallado esta semana o Dessy porque el día que nos juzgaron por lo del fuego se puso en nuestra contra cuando yo pensaba que era mucho más cercana y su actitud no me llegó, no me pareció la correcta y no me esperaba eso de ella”.

Dessy Rodríguez: "Ale y Ainhoa. Ainhoa porque es ganadora de otro reality y sabe cómo sacar de quicio en un momento dado a otras compañeras y Ale, también de otro reality y ya está haciendo lo mismo del llanto, la lágrima, la pena...y por eso".

Tania Medina: “Me atrevería a decir, quizás, que Ainhoa. Puede ser. La veo que intenta quedar bien en algún momento, todavía no la termino de pillar. Me mojaría y diría que ella”.

Juan Muñoz: “Después de dos semanas yo creo que si hay una persona que se esconde detrás de una careta yo creo que es Anuar, que por un lado gata muchas bromas, pero en el fondo él es el que trabaja, él es que hace todo, es el más bueno del lugar y no creo que sea así”.

Kiko Matamoros: “Se escondía tras una careta Alejandro, pero creo que la careta se la ha quitado solo”.

Ignacio de Borbón: “Creo que el que más me lo ha demostrado hasta el momento es Alejandro. He visto comportamientos que creo que haría de forma muy distinta si no estuviésemos en Supervivientes y tuviésemos una cámara las 24h. Por ejemplo, el tema de pescar, si no estuviéramos aquí, no compartiría los pescados, directamente se los comería todos. Tampoco diría que tiene una careta como tal, es buen chico, pero es el que más me lo ha demostrado”.

Mariana Rodríguez: “Alejandro porque al inicio era muy ingenua y pensaba que todo lo hacía por ‘uau mira cuántos’, pero después, realmente, es como egocéntrico”.

Anuar Beno: “Sinceramente, con todo el dolor de mi corazón, creo que es Alejandro, por lo que he ido viendo estos días. Me ha fallado en tres ocasiones para ser exactos y yo no le he hecho nada. Espero que con el tiempo mejore y sea la persona que vi en un principio. Pero si tuviera que decir una persona en estos momentos, sin duda, sería Alejandro”.

Ana Luque: “Me he quedado impactada. Después de dos semanas creo que todos están dando la cara real. No veo todavía ninguna careta. En esta playa, en la otra pienso que Marta tiene careta y va a sacar su lado más fuerte. Todavía queda mucha Marta por delante”.

Anabel Pantoja: “No tengo ni idea. De aquí de mi isla, creo que ninguno. Les he conocido a todos y creo que somos todos tal cual. Y de la otra isla, no lo sé, a lo mejor hay alguno, pero no te puedo decir ningún nombre porque no he convivido con ellos”.

Ainhoa Cantalapiedra: "Creo que hay dos, pero sobre todo uno. Ignacio porque creo que lo ha pasado mal en su vida y considera, erróneamente desde mi punto de vista, que acercarse a Marta que parece muy fuerte le va a dar el árbol, ese que dice 'el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija'. Y yo creo que con el tiempo le va a pasar factura".

Marta Peñate: “Ainhoa, no me bajo del burro. No me bajo del burro porque no me da la gana de bajarme del burro y porque siempre calo a la gente. Es una persona que siempre tiene una sonrisa, pero luego te suelta, como quien no quiere la cosa, una, pumba. Entonces, a mí me desquicia. Yo prefiero a la gente, no que me grite, pero que vaya más de frente. Y podría decir que Alejandro, no es que vaya con una careta, pero quizás él en otros concursos a los que ha ido, no ha quedado muy allá, y hay veces que creo que su intención aquí es un poco limpiarse la imagen”.

Rubén Sánchez: "Kiko Matamoros, muy sencillo. Cree sabérselo todo. Intenta desprestigiar a todos, lo ha demostrado con Desieré, conmigo, con algún compañero más. Cuando él habla, sube el pan. Convierte esto en un plató de Sálvame, sin venir a cuento, estamos en Supervivientes, no en Sálvame. No doy crédito a su comportamiento y su forma de pesar. Como compañero deja mucho que desear y no tiene ningún tipo de empatía con sus compañeros".

Nacho Palau: “Alejandro, sin duda, creo que esta semana me ha demostrado que tiene doble careta y que está jugando como dos concursos, el de esta playa y el de la otra”.

Alejandro Nieto: “No lo sé, la verdad, pero yo diría que Ignacio de Borbón que dice saber de todo, hacer fuego y miles de cosas, pero después se ha visto que está tumbado todo el día y es el mete mierda del grupo”.