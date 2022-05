Zac Efron estaría en ‘High School Musical 4’

Toda una generación de niños y niñas crecieron cantando las canciones de High School Musical, suspirando por Troy e imitando las coreografías de Sharpay Evans. Y es que la saga musical de Disney Channel se convirtió en un auténtico fenómeno adolescente, catapultando a la fama a Vanessa Hudgens y Zac Efron.

Pero, aunque cueste reconocerlo, han pasado 16 años desde que se estrenó la primera parte de la trilogía. ¡Toda una vida! Y, aunque Disney haya lanzado High School Musical: The Musical: The serie, los fans quieren un reencuentro de los protagonistas. Y es que la serie, aunque no está nada mal, no cumple las expectativas de los más nostálgicos de la saga.

Pues bien, gracias a una entrevista de E News, sabemos que a Zac Efron no le importaría volver a encarnar a Troy Bolton. Aunque hubo una época en la que quiso alejarse de aquel personaje, ahora se siente muy orgulloso de haber formado parte de aquel fenómeno que tanto gustó a toda una generación de jóvenes.

De este modo, Zac ha dicho las siguientes palabras sobre su participacíon en un reboot de High School Musical: "Por supuesto. En serio, tener la oportunidad, de la forma que sea, de volver y trabajar con ese equipo sería increíble. Mi corazón sigue allí"

Sin duda, unas palabras que han enloquecido a los fans de la saga que, a pesar de que hayan pasado 14 años desde que lanzaran High School Musical 3, siguen teniendo muy presente esta película.

Tendremos que esperar para ver si Disney se anima a crear una nueva secuela de esta saga. De momento sabemos que Corbien Bleu, el mítico Chad, estará en la tercera temporada de la serie, que ya ha empezado a rodarse.