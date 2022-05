Belén Esteban ha reaparecido en plena recuperación para mostrar un mensaje público de agradecimiento a su marido Miguel Marcos, que ha sido su mayor apoyo en estos momentos. La colaboradora de Sálvame ha compartido a través de su perfil de Instagram una bonita y tierna imagen de su marido y ella con un emotivo mensaje.

La tertuliana de Telecinco no está atravesando uno de sus mejores momentos, ya que tras su caída en Sálvame ha tenido que someterse a una operación al fracturarse la tibia y el peroné. Miguel Marcos, no se ha separado de ella desde entonces y Belén, consciente de ello, ha vuelto a la escena pública a través de sus redes sociales para agradecerle la ayuda y el apoyo que está recibiendo por su parte. Tanto es así, que la colaboradora de televisión ha escrito solo la palabra “gracias” junto con una imagen de ellos abrazándose y besándose en plena playa y con la canción de fondo de Pau Donés: Eso que tú me das. ¡Un mensaje que lo resume todo!

La tertuliana ha compartido esta imagen junto con su marido. / Instagram - Belén Esteban

Esta es la primera vez que ha reaparecido Belén Esteban en sus redes sociales después de ser operada. El desánimo y el dolor probablemente la hayan obligado a descansar y a desconectar. Pero ahora parece que ya más tranquila y consciente de todo lo acontecido estas últimas semanas, no ha querido pasar por alto la oportunidad de agradecer a su chico todo lo que está haciendo por ella.

Belén Esteban se encuentra en plena recuperación

La tertuliana era ingresada el pasado viernes en una clínica de Madrid para ser intervenida por su fractura de tibia y peroné. Horas después era Miguel Marcos, quien dejaba la vergüenza a un lado, para asegurar que todo había salido “bien”. Aunque minutos más tarde, sus propios compañeros de Sálvame revelaban algún detalle más asegurando que, pese a que estaba más tranquila, ahora le tocaba la ardua batalla de enfrentarse a un proceso de rehabilitación, que duraría varias semanas.

Días después de esta intervención, muchos compañeros y amigos han sido los que han querido ponerse en contacto con ella para saber cómo se encuentra y ver cómo tiene los ánimos. Y hace unos días era el propio reportero de Sálvame, Sergi Ferré, quien confirmaba que estaba siendo una tarea “complicada”.

Parece que Belén Esteban ha querido dedicarse por completo a su recuperación, a descansar y a estar tranquila y, sobre todo, a adaptarse a esta nueva situación, que, en principio,solo durará unos meses.