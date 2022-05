¿Ha celebrado Dani Martín el día de Goku? Este es su nuevo look de súper saiyajin

El pasado 9 de mayo se celebró en todo el mundo el día de Goku. El popular personaje de manga creado por Akira Toriyama ha marcado a varias generaciones dentro de la serie Dragon Ball (La bola de dragón). Y por la coincidencia de fechas (incluyendo la del nacimiento del músico), también al nuevo look de Dani Martín.

El que fuera líder de El Canto del Loco sorprendía a todxs sus seguidorxs en las redes sociales publicando una imagen en la que mostraba al mundo su sorprendente cambio de look. No es la primera vez que se tiñe el pelo pero desde luego nunca le habíamos visto con el pelo amarillo.

Y cuando uno ve la fotografía y consulta el calendario viendo que es el día de Goku no puede evitar pensar que Dani Martín ha celebrado el día rindiendo homenaje a los súper saiyajin. Ahora sólo queda por enterarnos de si en esta fase 1 de transformación su dorada melena también le otorga poderes como a los personajes de animación.

De momento, por lo que leemos a través de los comentarios de su publicación, es que a sus amigxs, conocidxs, followers les encanta este nuevo look e incluso ya le han encontrado un nuevo mote gracias a Fernando Tejero: "Piolín". Él mismo incluso se ha encargado de postear sus propios memes con muñecos amarillos y hasta una foto de Donal Trump haciéndose pasar por él.

En sus stories ha dejado claro que le encanta su nuevo amarillo chillón y todo el proceso que le ha conducido hasta él: "Sigo teniendo esos impulsos de juventud, de libertad. Llevo toda mi vida haciendo aquello que me ha movido por dentro. Y siendo como he sentido y como he querido #powerpop".

"Se confirma, el viernes EMPIEZA La GiRa “QuE cAro eS eL TiEmPo" publicaba junto a la imagen con la que ha sorprendido a todo el mundo. Una cuenta atrás para que comiencen los conciertos de presentación de sus más recientes proyectos discográficos. Su primera cita, el próximo 13 de mayo en el pabellón Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca.

"Qué regalo poder hacer esta gira, 4 años sin vernos!!! Volvemos y empezamos esta noche en @sansanfestival. Elige tus lugares preferidos y ahí nos vemos para “volver a disfrutar”. Este año toca celebrarnos. Últimas entradas, que no te pase como en Madrid. Toda la info en www.danimartin.com.es/conciertos". La gira Qué caro es el tiempo, con LOS40.