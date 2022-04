La primera vez de Dani Martín en 22 años de carrera musical resumidas en un meme

Una cualidad que cada vez se valora más es la de saber reírse de uno mismo. Tener humor para afrontar la situación vital o personal de cada uno no es fácil. Dani Martín ha demostrado este fin de semana que puede convertirse en un ejemplo para los demás porque la primera vez en 22 años de carrera musical que hace esto pudo resumirlo perfectamente en un meme.

La fotografía del Sr. Burns convertido en Jimbo en uno de los episodios de Los Simpson que se ha convertido en un meme para expresar el choque generacional fue la que el músico madrileño usó para explicar cómo se había sentido en un festival con su edad: "Yo, ayer, saludando a todas las bandas de @sansanfestival antes de salir a cantar 🤣🤣🤣".

Un debut festivalero del que ya dejó testimonio días atrás dejando claro que estaba ilusionado por inaugurar esta nueva faceta musical: "Me apetece mucho hacer festivales este año, que nunca lo he hecho (...). En el Festival Río Babel hago mi concierto entero y en los otros también y, por último, no sé si hacer un Wizink o no para cerrar la gira".

Este fin de semana supuso un pistoletazo de salida a su gira de conciertos Qué caro es el tiempo aunque en realidad ahora tendremos que esperar casi un mes para volver a disfrutarle en directo en solitario en nuestro país.

"Ayer volvimos, pero no volvimos a lo de siempre. En 22 años de carrera nunca había hecho un festival: anoche fue mi primera vez. Me sentí muy querido y me encantó compartir con tantos compañeros talentosos. Qué gran arranque. Gracias, @sansanfestival; gracias a todos. Soy feliz en el escenario y en la vida. Tengo más suerte que Dani Martín" publicó en sus redes sociales.

Dani Martín está en ese momento de la vida en el que no solo se permite reírse de sí mismo públicamente sino también hablar de temas que durante años han sido tabú en la industria como la presión musical por lanzar canciones, la salud mental, los estereotipos físicos... Y con su gira de conciertos no puede estar más feliz.

"Qué regalo poder hacer esta gira, 4 años sin vernos!!! Volvemos y empezamos esta noche en @sansanfestival. Elige tus lugares preferidos y ahí nos vemos para “volver a disfrutar”. Este año toca celebrarnos. Últimas entradas, que no te pase como en Madrid" escribía hace unos días