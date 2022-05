Llega a España ‘Romper el círculo’ la historia que ya ha triunfado en TikTok y que veremos en la pantalla

A estas alturas pocos deberían dudar ya que todo lo que se viraliza en TikTok acaban convirtiéndose en éxito y tendencia. Y eso que hasta ahora lo hemos visto muy claro en música o influencers, hay que llevarlo también al terreno de la literatura.

Un buen ejemplo es Colleen Hoover que ha revolucionado internet con sus libros. Es la autora más apoyada en Goodreads y sus libros llevan más de 100 semanas entre los más vendidos del The New York Times. Hace una década apenas tenía dinero para llegar a final de mes y ahora se ha convertido en toda una celebridad, sobre todo en redes sociales.

Empezó auto publicando su primera novela sin imaginar que acabaría siendo un éxito. Aquello sucedió en 2012 y, desde entonces, no ha dejado de publicar historias que han ido forjando una legión de fans que esperan con ansias cada entrega. Sobre todo, desde que durante la pandemia sus libros se volvieron virales en TikTok entre jóvenes entre los 15 y 30 años.

Romper el círculo

Co-Ho, que es así como la conocen sus lectores, escribió Romper el círculo en 2016, en la línea de sus novelas cargadas de sentimiento que tanto conectan con una comunidad con la que está en continuo contacto a través de las redes sociales. Fuerte carga emocional no solo a través de las historias de amor sino de otros temas que tocan de cerca a los jóvenes y con los que les resulta fácil identificarse.

Esta novela llega a hora a España antes de que podamos verla en pantalla. Ya pudimos ver en Amazon Prime Video su saga Confess y ya está guionizada esta otra historia en la que Lily y Ryle se encuentran en una azotea en el que no es su mejor momento.

Aunque él parece sentir alergia a las relaciones, con ella hace una excepción, pero la cosa se complica cuando aparece Atlas, su primer amor y empieza a hacerse preguntas y plantearse cosas.

Un ir y venir del pasado al presente a través de un primer amor (dulce e inolvidable) y un nuevo amor que promete ser para siempre (venenoso por dentro pero aparentemente inocente por fuera) que parte de la propia experiencia de la autora. “Nadie escribe sobre sentimientos como Colleen Hoover”, asegura Anna Todd.

Y si alguno se queda con más después de leer esta novela, que sepa que Hoover ya ha anunciado en sus redes que a finales de este año llegará la secuela, It Starts with Us que continuará la historia de Lily y Atlas con capítulos narrados por ambos.