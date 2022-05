Marta Peñate saca el pasado de Ainhoa Cantalapiedra en ‘OT’ para explicar su paso por ‘Supervivientes’

Desde el minuto uno Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra no congeniaron en Supervivientes. Son dos caracteres muy opuestos y aunque digan que las personas opuestas se atraen, en su caso más bien se repelen.

Marta es puro fuego, espontánea e impulsiva que descarga a gritos lo que piensa. Es pura pasión. Ainhoa es todo lo contrario. Es racional, tranquila y tiene un autocontrol que puede hacer pensar a algunos que es una persona fría.

Cada vez que hablan saltan las chispas. “Es una tía resabida y sabe que te jode sin ir más allá", le explicaba Marta a Ignacio de Borbón en la playa sabiendo que él piensa un poco igual que ella.

Intercambio de opiniones

Cuando Ainhoa se acercó al grupo después de darse un baño en la playa, siguieron hablando de ella. “Yo ya tengo bicho de Alejandro y de Ainhoa, lo siento Ainhoa, pero es la verdad. Yo ya tengo mi punto de vista de ti”, le decía Marta.

“Habla de Alejandro, no de mí. Yo te lo agradezco, pero yo aquí ni pincho ni corto”, respondía ella que parece cansada de ser su blanco continuo de desahogo. "A alguien te recordaré, hay algo de mí que no te gusta porque te recordaré a alguien. Las manías suelen venir por ahí", intentaba encontrar la causa de ese bicho que causa en Marta.

“No, la manía viene desde que te conocí con ocho cosas que vi seguidas de ti que me jodieron y la manía viene de eso", le intentaba explicar su contrincante que, en esta ocasión, lograba mantener más o menos la calma.

"Yo también veo cosas de ti que no me gustan y no te tengo manía, porque entiendo que eres así”, decía en su tono calmado la cantante.

Ainhoa intentaba hacerle ver que ella entendía que todo esto es un juego, pero Marta no lo ve de la misma manera. “Yo veo el juego en que tú eres una discutidora profesional de televisión, te lo digo a la cara y eso lo sabe todo el mundo”, le explicaba Ainhoa.

“Y tú eres una cínica profesional de televisión, que yo no sé si has quedado de conflictiva en tu Operación Triunfo y ahora vienes aquí a limpiarte un poquito la imagen como si esto fuera la lavandería”, respondía Marta que empezaba a venirse arriba. Pero no, en esta ocasión no salió la niña del exorcista de otras veces.

“Veo que te vas controlando, enhorabuena”, le decía Ainhoa para intentar picarla un poco más. “Tú no eres mi psicóloga”, le respondía Marta que empezaba a calentarse.

Aunque la cosa no fue a mayores, evidenció la cada vez peor relación que hay entre ambas.