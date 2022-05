Kiko Matamoros y Ana Luque provocan un ataque de risa a Carlos Sobera en ‘Supervivientes’ (y al resto)

En Tierra de nadie este miércoles vimos una divertida prueba de recompensa en la que la música era la gran protagonista. Los concursantes de Supervivientes tenían que demostrar sus dotes musicales con algún que otro obstáculo.

La prueba consistía en que uno metía la cabeza dentro del agua para cantar una canción y su compañero tenía que adivinar cuál era. Eso nos permitió ver a Nacho Palau cantar una de Miguel Bosé, su ex, tras descartar Todo de ti de Rauw Alejandro porque no la conocía.

Pero si nos pudimos reir, no fue con él y Ainhoa Cantalapiedra sino con la pareja que formaron Kiko Matamoros y Ana Luque. Ella era la encargada de adivinar lo que él estaba cantando. “Jesús del Gran Poder”, fue lo primero que le salió tras escuchar a su compañero.

Un duo cómico

No se había enterado de nada y Kiko no podía creérselo. Tuvieron que recurrir a la primera pista: “Canción tradicional mexicana”. Pero tampoco ayudó mucho. Dejó caer que podía ser de Paulina Rubio. “Qué coño Paulina Rubio, tradicional”, le decía Kiko cada vez más nervioso.

“Mis zapatos rojos”, volvió a insistir la malagueña. “¿Pero qué zapatos rojos?”, preguntaba Kiko que se preparó para volver a meter la cabeza bajo el agua a ver si en un segundo intento Ana espabilaba un poco.

Pero no hubo suerte. “Es que Kiko, cantas muy mal”, le decía Ana desesperada. Carlos Sobera no podía parar de reir ante el entremés que estaban protagonizando estos dos concursantes. Incluso Lara Álvarez se tenía que dar la vuelta porque no podía contener la risa.

“Acabo de descubrir un duo cómico”, decía Sobera desde plató. “No sigo la música mexicana”, intentaba disculparse Ana. “Ha sido un éxito mundial desde que yo era pequeña”, le daba como segunda pista Lara.

Y esa pista la llevaba a cantar “la de la mochila azul…” y las risas volvían a multiplicarse ante el desespero de Kiko que veía cómo se le escapaba la recompensa. “Llevo cinco días sin comer”, le recordaba a su compañera.

A la tercera va la vencida

Un tercer intento de Kiko cantando bajo el agua fue definitivo para que Ana diera con La bamba y se pusiera a bailar como si no hubiera un mañana para celebrarlo. “Si nos van a dar una mierda”, le decía Kiko más negativo que ella. Y la cosa no mejoró cuando descubrió que su recompensa era un saquito de café.

“Llevo cinco días comiendo solo un poquito de arroz, me hacía falta”, ironizaba sobre su nueva adquisición que aseguraba que iba a moler con la cabeza de Ana Luque.

Si has logrado ver el vídeo sin echarte unas risas, háztelo mirar.