Loquillo demuestra en ‘Más vale tarde’ que sigue sin pelos en la lengua cuando habla de actualidad

Diario de una tregua es el nuevo disco de Loquillo que grabó durante la pandemia. El veterano rockero ha ido a presentarlo a Más vale tarde, en La Sexta, y ha estado charlando con Iñaki López de lo que podemos encontrar con él que tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo.

Asegura que cuando las cosas se pusieron complicadas, los artistas supieron defender el oficio y estuvieron ahí, sin dejar de crear.

El disco cuenta con una canción que se llama La libertad donde el cantante reivindica una libertad sin fronteras y sin banderas y sobre eso ha querido preguntarle el periodista. La libertad hoy en día parece cuestionada.

Sin autocensura

“Hay una cosa que no hemos sabido hacer que es educar. Cuando no se educa en favor de las libertades individuales, en favor de la democracia, en favor de la constitución de tu país, cuando no se educa así, lo que ocurre es que las libertades se pierden y las democracias se convierten en autocracias”, aseguraba Loquillo.

Para él es una cuestión de educación. “No hemos sabido educar, no hemos sabido dar a las nuevas generaciones el valor de esas palabras y, evidentemente, ya no solo España, sino Europa, está volviendo a vivir los famosos fantasmas del siglo XX que arrasaron con Europa y que ahora están sacando la cabeza”, reflexionaba sobre lo que está ocurriendo en nuestro continente.

Parece que tiene bastante estudiada la historia de Europa y asegura que el problema es que ha mirado a otro lado. “Cayó el muro y vino Yugoslavia, parece que no nos enteramos de que hubo una guerra en Yugoslavia, al lado. No nos enteramos de lo que la antigua Unión Soviética empezó a hacer a espaldas de Europa o con Europa mirando hacia otro lado. Y cuando eso ocurre pasan estas cosas”, señalaba en referencia a la guerra de Ucrania.

“Ha faltado compromiso por parte de la Unión Europea en defender los valores de la vieja Europa. Vieja y decadente Europa que, siempre que se dice que es vieja y decadente es cuando está más viva”, afirmaba.

Y recordaba su disco anterior y, más concretamente su portada, como señal de lo que está ocurriendo en Europa. “Hubo una señal que yo siempre apunto con mi disco Mi último clásico, el de antes de la pandemia, en el que una llama quemaba la portada. Para mí, a nivel simbólico, significaba que terminaba el siglo XX y luego se quemó Notre Dame y eso son dos señales muy simbólicas de lo que está ocurriendo”.

“Veo que sigues sin autocensurarte”, le decía el presentador. Y es que, si hay algo que siempre ha definido a Loquillo es su libertad a la hora de hablar sin filtros ni miramientos.