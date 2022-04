15 libros para empezar a leer este Día del Libro si tu pasión es la música

Este 23 de abril volvemos a celebrar un año más el Día Internacional del Libro. Una buena excusa para regalar un ejemplar a la gente que quieres junto a una flor, como es costumbre en Barcelona. Lo difícil es saber elegir cuál.

Si entre tus pasiones, además de la lectura, está la música, aquí te dejamos varias propuestas que han salido a la luz en los últimos meses y que encierran historias de vida, de reflexión y de sueños cumplidos.

Lecturas para pasar un buen rato conectando dos pasiones que están muy relacionadas. En unas ocasiones son los propios artistas los que escriben, en otras, los protagonistas de su historia que escriben otros, pero siempre nos muestran una cara que no es la que conocemos habitualmente.

#1. Vértigo. Rigoberta Bandini

Tras pasar por el Beniform Fest como un elefante por una cacharrería, Rigoberta Bandini despertó el interés de mucha gente, sobre todo mujeres, que tenían ganas de saber quién era la mujer que no dudaba en hablar de tetas en un Festival como ese. Poco después y visto ese interés, se reeditaba su primera novela, Vértigo, que originariamente salió en 2019.

Una auto ficción, en formato epistolar, que se recrea ese momento vital que supone llegar a los 30. “En Vértigo tejí las emociones que me invadían y las fui entendiendo hilo a hilo, y me doy cuenta de que siempre son los mismos hilos los que me duelen, los que me satisfacen o los que me enervan”, escribe en el nuevo epílogo que ha añadido en esta nueva edición. “Mis grandes dramas se simplifican a tres colores primarios que se van combinando de formas diferentes y de aquel Vértigo salió este libro y en esa crisis es donde empecé a componer las canciones que me han cambiado la vida”, añade.

#2. Loquillo. La biografía oficial. Felipe Cabrerizo

“Loquillo ha sabido avanzar con pulso firme hacia otros espacios sin traicionar sus orígenes, con el ancla fija, sin moverla nunca de su lugar, sin convertirse en esclavo del sistema ni de su propio personaje. En tiempos en los que la vigencia del rock parece vivir en permanente estado de duda, el Loco sigue manteniendo firme su bandera”. Estas palabras forman parte de su primera gran biografía. La historia de un icono del rock en español.

Un acercamiento que nos permitirá conocer con detalle su infancia y adolescencia en un barrio obrero donde descubrió sus grandes pasiones: los libros y la música. También nos llevará a sus tiempos de jugador de baloncesto, su primer contacto con el éxito, sus problemas con las discográficas, su continua reinvención, los años oscuros o su presente y futuro.

#3. Limón. Memorias de un productor musical. Javier Limón

“Tras tantos años de trabajo junto con grandes maestros de los que he aprendido muchas cosas, creo que ha llegado el momento de aposentarme en el rol de veterano de la reunión. Sin apenas darme cuenta, como con otros aspectos en la vida, me he convertido en una especie de padrino para las nuevas generaciones, que, animadas por su insobornable pasión por la música de raíz, tratan de forjarse un futuro en este escenario global”. Lo dice Javier Limón en su biografía que, desde esa posición, nos cuenta su vida y anécdotas de una escena musical en España de la que forman parte, entre otros, Alejandro Sanz, Alicia Keys, Paco de Lucía o Andrés Calamaro, entre muchos otros.

#4. Etcétera. Shuarma

“Los textos que componen este libro persiguen la voluntad de alejarte de la realidad, llevarte a otro lugar y sugerirte nuevas visiones, no las mías, sino las que te surjan a ti a través de mis propuestas. Yo enciendo la mecha y tú explotas. Aunque a decir verdad eres tú quien enciende la mecha al decidirte a leer. Siempre comienzas tú”, explica Shuarma sobre su primer poemario en el que reflexiona sobre el poder de la creación.

El que fuera líder de Elefantes explica que “algunas veces escribo sin pensar, sencillamente dejando que salgan las palabras en el orden que salgan. Incluso a la hora de escribir canciones me he dado cuenta de que muchas de ellas las he comprendido con los años. A veces estás tan cerca que no ves”.

#5. Amor y dolor riman siempre. Kapo 013

En los últimos años el freestyle ha pasado de ser una escena underground al mainstream que mueve masas. Bien lo sabe Bruno Pol Feliu García, más conociendo como Kapo 013, que ha vivido todo esto desde sus orígenes. Fue campeón de España, juez en los Festivales internacionales más importantes y un entendido del género que ahora comparte su experiencia personal en este libro que ayuda a entender mejor lo que es esta forma de vida.

#6. Siempre hay un precio. Álvaro Urquijo

Se han escrito varias biografías sobre Los Secretos o sobre Enrique Urquijo, pero siempre por gente externa al grupo. Ahora ha sido Álvaro Urquijo el que ha tomado las riendas para contar su historia en primera persona. La voz más autorizada posible para contarnos quién era su hermano, qué supuso en la música y en su vida, cómo era su relación de hermanos y qué fue lo que pasó para que acabara en un portal un fatídico noviembre. Sin filtros, nos cuenta su vida sin eludir ningún tema en este libro que recoge parte de la historia musical de nuestro país.

#7. Bajo el mismo sol. Mi música y yo. Álvaro Soler

Álvaro Soler es uno de estos artistas que han logrado alegrarnos con éxitos como Bajo el mismo sol, Sofía o En mi cintura. Canciones que se te meten en la cabeza y te llenan de buen rollo. Ahora podemos conocer mejor al artista que está detrás de estas propuestas que se ha lanzado a compartir anécdotas y vivencias propias tanto en Alemania, como en España o Japón donde vivió una parte de su vida. Él mismo las cuenta en su primer libro.

#8. The Storyteller. Historias de vida y música. Dave Grohl

Haber pasado por bandas como Nirvana o Foo Fighters ya es más que suficiente para tener claro que la vida de Dave Grohl es de esas que merece la pena conocer. Ahora podemos hacerlo gracias a este libro en el que va desmenuzando anécdotas de una vida llena de experiencias vitales.

“Por suerte, mi memoria se ha mantenido relativamente intacta”, asegura en el libro, “desde pequeño siempre he medido mi vida en avances musicales, y no en meses o años. Para recordar un momento y un lugar en concreto, mi mente vuela a canciones, álbumes y bandas. Desde las emisoras AM de los setenta hasta cada uno de los micrófonos que he usado, te puedo ir diciendo el qué, el quién, el dónde y el cuándo desde las primeras notas de cualquier canción que haya saltado de un altavoz a mi alma. O de mi alma al altavoz. Para algunas personas, el detonante de un recuerdo es un sabor, para otras puede ser un olor o algo que vena. Mi detonante es el sonido, como un recopilatorio inacabado a la espera de ser enviado. Aunque nunca he sido de los que coleccionan cosas, sí colecciono momentos. En ese sentido, mi vida pasa ante mis ojos y a través de mis oídos todos los días. En este libro he tratado de reflejar algunos de esos momentos lo mejor que he podido. Por supuesto, esos recuerdos están llenos de música. Y a veces pueden ser ruidosos”, escribe sobre lo que supone este libro.

#9. Wasaps con mi gurú. Melendi y Sergi Torres

Melendi ya no es aquel chaval de barrio con rastras y tendencia a liarla. Ha madurado e igual que se refleja en sus canciones, también en su forma de enfrentarse a la vida. Sabe que reflexionar sobre las cosas te proporciona valisos aprendizajes, y conversar con coaches, también. Es lo que ha hecho con Sergi Torres y de sus conversaciones por WhatsApp han sacado extractos para compartir su opinión sobre temas como la fama, la sexualidad, el miedo o la muerte. Temas universales que a todos nos afectan.

Y su conexión ha sido tanta, que ahora recorren España dando conciertos juntos para presentar su libro. Una manera distinta de conocer a un Melendi distinto.

#10. Hey! Julio Iglesias y la conquista de América. Hans Laguna

Julio Iglesias no solo es un veterano de la música, es un personaje que ha entrado a formar parte de la cultura popular trascendiendo generaciones. Es símbolo del éxito internacional, del lujo y del placer. Iba para futbolista y acabó convertido en cantante e icono global con especial interés para las revistas del corazón. Hans Laguna se centra en un periodo crucial de su historia, la que comprende entre 1983-1985, cuando se propuso conquistar Estados Unidos y repasa con exhaustiva documentación y testimonios los años de esa consagración con artista universal.

@hanslaguna autor de HEY! JULIO IGLESIAS Y LA CONQUISTA DE AMÉRICA estarà signant a

16 h Contra (Passeig de Gràcia, 76, tram entre c/València i c/Mallorca)

17 h @Ll_Finestres (c/Diputació, 249)

19 h @genioequivocado La Botiga (c/Benet Mercadé, 22)

Us hi esperem!!!! pic.twitter.com/kaKuNToCAV — ᴄᴏɴᴛʀᴀ (@editorialcontra) April 19, 2022

#11. Amoratado. Rayden

Este año ha sido muy prolífico para Rayden más allá del Benidorm Fest que le ha acercado a un público más diverso. Además de tener una prolífica carrera musical también la tiene dentro de las letras y de ahí, que poco después de lanzar su Cantinela, en el que repasaba 100 letras que ha escrito en toda su carrera, ha lanzado también un poemario muy personal, Amoratado, en el que descubre la diferencia entre el amor que ata y el que enlaza.

#12. El niño que salió del barrio. Haze

Haze es uno de esos raperos que saben lo que es vivir en el barrio rodeado por delincuencia, drogas y problemas económicos. Pero decidió salir de ahí y expresar todo lo que llevaba dentro a través de la música. Acabó convertido en profesor con la capacidad de reflexionar en forma de poesía y prosa sobre su vida sin eludir la crítica social y la reflexión personal en este libro con mucha verdad y honestidad.

#13. Mi vida mártir. Omar Montes

“Con este libro o acabo preso o me hago famoso”, advertía Omar Montes cuando empezó a anunciar el lanzamiento de su biografía. Un libro en el que cuenta sin censura momentos de su vida que no siempre fue fácil ni estuvo rodeada de los lujos que tiene ahora. El madrileño decidió contar su historia y además de hacerlo en un documental, la dejó escrita en este libro que nos ayuda a entenderle un poco mejor.

#14. Dime tres palabras. Miki Núñez

El que fuera nuestro representante en Eurovisión en 2019 y concursante de Operación Triunfo ese mismo año ha demostrado ser un joven polifacético al que, además de la música, le apasionan otras cosas como la escritura. Su madre le enseñó un truco para superar los miedos. “Cuando veas que alguien tiene miedo, míralo y dile: ‘Dime tres palabras’. Y con esas tres palabras haz que se olvide de todo lo que ocurre a su alrededor, de los deberes, de los porqués, de los problemas... Que solo existan esas tres palabras y la historia que os inventéis alrededor de ellas”, contaba. Y eso es lo que impulsó este libro en el que descubrimos relatos que giran en torno a personas de su vida como Alba Reche.

#15. Exilio Topanga. Enrique Bunbury

Topanga es un lugar de paz que Bunbury conoce muy bien y que le hace reconectar con lo importante. En este libro emprende un viaje hacia ese lugar en el que el músico aprende, desaprende, reflexiona sobre el mundo que le rodea y trata de comprenderlo. Un viaje del héroe que se comprende como un viaje del antihéroe, donde mira a quienes pasean por las malas calles igual que por los poemas de la generación beat, se sueña un espacio propio en el que confluyan la lírica, la conciencia y la realidad.

Ahora ya solo tienes que elegir. Cualquiera de estos o el que se te ocurra, será una buena opción para soñar un poco a través de historias que seguro que lograrán aportarte algo.