Andy Rivera: Del éxito de ‘Te pintaron pajaritos’ al declive de su carrera con depresión para renacer de nuevo

Hubo un tiempo en el que todo el mundo cantaba Te pintaron pajaritos y Andy Rivera era uno de los artistas del momento. Ha pasado casi una década desde aquello y en este tiempo la carrera de este colombiano ha pasado por distintas fases.

Acaba de pasar por España donde ha ofrecido varios conciertos junto a su padre, Johnny Rivera, y donde ha podido comprobar que vuelve a estar on fire después de un momento de bajón que le llevó a sufrir una depresión y tener un trastorno alimenticio.

Este 12 de mayo lanza Dual, su nuevo proyecto con el que intentar recuperar el estatus que tuvo en su día y reconciliarse con un género del que llegó a renegar.

Vio cómo su amigo Maluma despegaba y él se quedaba rezagado, pero lejos de desanimarle le dio más fuerzas para seguir trabajando. Ahora vive un momento dulce en el que su música vuelve a tener relevancia, disfruta de su hija Hellen y ha descubierto que el amor a sí mismo está por encima del amor a cualquier mujer. Y de todo eso y un poco más hemos podido hablar con él. También ha recordado su infancia en España cuando llegó con su familia en busca de oportunidades.

Has estado por España unos días, ¿cómo ha sido el reencuentro con el país en el que pasaste parte de tu infancia?

Increíble volver después de tantos años. Encontrarme con un público totalmente nuevo que está descubriendo toda la música que llevo haciendo desde hace dos años y superar toda esa etapa de Te pintaron pajaritos, que es difícil. Lo he disfrutado como nunca.

¿Qué te hace sentir España?

Mucha nostalgia, mucho agradecimiento. Este país nos dio la oportunidad de salir adelante. Nosotros formamos parte de ese grupo de personas que sufrió la dificultad económica en Colombia e intentamos buscar un futuro aquí. España nos dio esa oportunidad. Sin España creo que no podría haber formado la carrera que hoy en día tengo.

¿Qué recuerdos tienes de aquella infancia aquí?

Recuerdo el principio bastante difícil porque cambiar de cultura y de país siempre es un choque fuerte. Pero me fui volviendo un español más a medida que pasaba el tiempo. No podía cambiar la tortilla española por nada, me hice amigo en el cole de todos y por eso cuando regreso me siento en casa, traigo amigos de Colombia y me siento como el español que les hace el tour.

¿Qué es lo que más echas de menos de nuestro país cuando no estás?

Sin duda alguna su gente porque la forma en la que yo conecto con los españoles es tan linda que pienso que eso hizo que Te pintaron pajaritos conectara con nosotros en su letra. Extraño mucho ir al estadio. Amaba tanto ir al Camp Nou. Vivía en Terrassa, cerca de Barcelona y amaba ir al Camp Nou. La cultura del fútbol como se vive aquí es otro nivel. También los donuts, tengo el cuarto con bastantes de estos.

Sin embargo, has dicho que fue precisamente en una gira en España cuando te viniste abajo y te planteaste dejar la música, ¿qué pasó?

Yo tuve un momento difícil, un declive en mi carrera. Después de Te pintaron pajaritos y Espina de rosa, trabajar con Maluma y pasar cosas bonitas, algo pasó. Mi música dejó de funcionar, ya no tenía estas colaboraciones que respaldaban muchísimo en ese momento y sacaba música solo y la musa se perdió. A nadie le gustaban tanto las canciones de Andy. Sin embargo, alguien quiso creer en mí en ese momento y me trajo a España y dije, ‘vale, no estoy en un buen momento económico, que alguien crea en mí me vale, me sirve, ese dinero me va a caer muy bien y Dios quiera que la gente vaya a verme, de pronto los colombianos, mi comunicad latina, se anima’. Pues ni mi comunidad latina, ni los españoles. Recuerdo que canté en un sitio a no más de 30 personas y cabían 1500. Rebotaba el sonido por todos lados y el eco era increíble. Yo dije, creo que esto no es lo mío. La gente pierde dinero conmigo, la gente no me va a ver. No estoy siendo lo más inteligente, tengo que ser realista.

¿Y qué te ayudó a seguir?

En ese mismo momento que sentí tanta depresión y frustración mi refugio fue la misma música, solo que ya no el reguetón. Empecé a buscar música que no tuviera más que ver con el reguetón, empecé a recordar salsa, vallenato, otro tipo de canciones que me llenaban y empecé a subir como covers en Instagram y no sé qué pasó, los algoritmos, no sé cómo explicártelo, empezó a crecer y me dio la oportunidad de volver a vender de alguna manera mi música, volver hoy y ver una sala llena con 1000, 1200 personas.

Ahora estás a punto de publicar disco, ¿qué me puedes contar de él?

El 12 de mayo, cerca del cumpleaños de mi madre, que eso también se me hace especial, vamos a lanzar un trabajo corto, puntual y muy concreto. son cinco canciones. El álbum se llama Dual, porque en esas canciones vas a tener los dos mundos de Andy, el príncipe que te habla muy lindo porque hay una parte muy romántica que convive en mí, pero también la cultura del reguetón, lo que sabemos que conlleva el reguetón, la noche, la fiesta, el perreo. En esos cinco temas vamos a intentar darles esas dos sensaciones, perreito y romanticismo.

¿Cuál dirías que es la canción más especial para ti de este nuevo disco?

Después de tanto, esa canción es muy personal. Es prácticamente una balada, no tiene siquiera dembow, no tiene estos sonidos de reguetón. Tiene una guitarra muy linda. Hablo del amor propio. Creo que es raro a un hombre diciendo ‘aprende a estar solo’, ‘le cogí amor a la soledad’, ‘aprendí a estar conmigo’, pero esa fue la enseñanza que me dejó el año pasado después de una ruptura amorosa. Yo sentía que necesitaba mucho de mi pareja para estar estable, para estar bien y el reto fue, después de esta ruptura, entender que tenía que valerme por mí mismo. Y he aprovechado para hacerle vídeo oficial en esta gira. Es la primera vez que hago un vídeo en Europa.

Es la era de las colaboraciones, ¿cuáles vamos a encontrar en tu disco?

Hay una que es especial. Hay un tema que se llama Monumento que hago con Ñejo que es un cantante portorriqueño que tiene una trayectoria muy amplia, pero lo interesante es que la canción fue tan fuerte en Colombia y en Latinoamérica, tiene más de 40 millones de visitas y de streamings creo que se acerca a los 20 millones y el remix es con Ryan Castro que es un fenómeno tan increíble del reguetón colombiano ahora que tenerlo en el remix es un privilegio y sé que esa colaboración va a ser muy esperada por los fanáticos.

La escena urbana ha cambiado mucho en estos últimos años, ¿cómo la ves ahora?

Dios mí, demasiado evolucionada. Tanto que a veces asusta un poco la saturación porque hay demasiado producto, demasiada gente queriéndole apostar a este género, que eso es bonito, la evolución lo único que hace es retarte. Si queremos estar en la ola de la evolución tenemos que ser capaces de proponer y crear nuevos sonidos, crear nuevos tipos de letras y ahí es donde me gusta participar, en crear algo diferente. Y la evolución permite eso, propuesta.

Colombia ha sido una gran cantera urbana. El otro día veíamos a Maluma triunfando y a J Balvin recordando que hubo un tiempo en el que le sentaba mal que otro triunfara, pero que se ha dado cuenta de que es algo por lo que sentir orgullo, ¿cómo es tu relación con los parceros?

Yo hago parte un poquito de la historia vieja del reguetón colombiano. Mi amistad con Reyko, J Balvin, Maluma, Golpe a Golpe es hermosa porque, literalmente, crecimos juntos. Ellos me vieron, literalmente, pasar de la pubertad a la adolescencia y la adultez. Maluma y yo crecimos juntos cantando en colegios. Era algo muy cultural de nuestro país y nos llevaban a cantar a Maluma y Andy Rivera. Me tocaba esperar en mi coche mientras él cantaba, se bajaba, pasaba yo y le vi crecer. Me tocó verlo irse y cogerme ventaja y que se fuera en el AVE. Aprendí a tener paciencia. Mi amistad con ellos es super linda. Ellos saben que yo soy trabajador y les admiro y hay mucho respeto mutuo entre todos nosotros.

La reina del flow ha llevado el reguetón de Colombia a todo el mundo, ¿crees que la serie refleja una realidad?

Me sorprende el éxito que tiene sobre todo aquí en España. Desde que aterricé me hablan mucho de La reina del flow. Es un orgullo de producción porque tiene la factura colombiana y eso nos hace sentir orgullosos. Obviamente la actuación tiene esos matices de exageración, tienen que enmarcarlo en una historia que te haga sentir dolor, tristeza… pero hay otra parte del reguetón super bonita que algún día se va a contar de una manera más áspera y real, más documental y menos desde la ficción de la novela, pero hay tantos elementos que rescatar ahí de lo que es el reguetón colombiano que es un honor que nos hayan extendido ese puente para mostrarlo.

Tú vienes de casta de artista, de hecho, has estado compartiendo escenario con tu padre estos días, ¿cómo es?

Un sueño hecho realidad. No es común. Los hijos de los artistas famosos o los hijos de padres muy famosos suelen quedar en esa sombra, muy pocos son los casos, el de Vicente y Alejandro Fernández, conozco muy pocos. Pero a nosotros se nos ha dado tan natural, tan bonito, que parece un sueño. Hay una canción que no de reguetón, que es de música popular colombiana, muy similar a la regional mexicana, con sus trompetas y acordeón y es a lo que se dedica mi padre. Encontré una canción maravillosa que puse a su servicio para que la cantar conmigo y él dijo que era hermosa, tiene casi 200 millones de visitas en youtube y contar que hemos venido a España a cantarla juntos y la gente la coreó con nosotros, jamás aveciné que me fuera a pasar eso y menos junto a mi padre.

¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado tu padre como artista?

Lo tengo tatuado en mi cuerpo: ‘Ninguna estrella es alta para quien la quiera alcanzar’. Papá me enseñó que no tenía que tenerle miedo a los sueños que tuviera así fueran bien grandes. Por allá hubo alguien que soñó con llegar a la luna y demostraron que se puede. Sueña grande que si sueñas grande y trabajas no hay estrella que vaya a estar lo suficientemente alta para que no la puedas alcanzar. Hoy me hace sentir que todo es posible.

¿Y como persona?

No pierdas la humildad, no olvides cerrar los ojitos y recordar sentir los pies sobre la tierra.

Si googleamos tu nombre es difícil no encontrar el de Lina Tejeiro, ¿pesa que se hable tanto de tus relaciones?

Un montón porque hay ciertos rasgos y cosas de mi vida privada que cuando se hablan está bien, no alcanzan a pasar la puerta de tu casa, aunque sean privadas. Pero hay otro mundo de cosas privadas como tu hija, tu vida sentimental, tu madre, tu padre, que cuando tocan con el dedito esas heridas, que existen, porque cuando los fanáticos y los no fanáticos saben que existen, me las nombras y me tocan esas partes sensibles mías, claro que me toca y me toca morder la sábana aquí solito de tristeza y salir aquí a sonreir. Pero es parte del trabajo que escogí. Cuando la gente dice, ¿para qué quiso ser famoso? yo les digo, tienes razón, es lo que conlleva. Como si hubiera elegido trabajar en una oficina y odiara madrugar.

En tus redes te vemos de vez en cuando disfrutando de tu hija, ¿qué tipo de padre eres?

Me voy a auto calificar como un padre que ama tanto a su hija que lo da todo por ella, incluso me falta un poco de mano dura. Soy la parte dulce de la educación de Hellen. Entiendo también mi tarea, su madre enseña esa parte del amor y creo que mi tarea es la aventura con la disciplina y soy bueno en esa parte. Se me complica en el tiempo. Mi carrera demanda un tiempo que no imaginé y más hoy que está volviendo a tener éxito. A veces me dice, ¿para ti es más importante cantar que yo? Y ahí es donde me pregunto qué calificación me pongo cono padre. Le digo, ‘mi vida, para mí también es importante asegurar tu educación, tu comida, tu ropa y cantar es lo que nos lo da’. Ahí es donde hago esa tarea del tiempo, mi trabajo y estar para ella.

¿Es fan o es crítica con tus canciones?

Ambas. Los niños tienen esa capacidad tan linda de no guardarse lo que piensan que Hellen ha sido la fan número uno de ciertas canciones como también ha sido la primera en ignorar otras. ‘Papá, lo siento, ponme mi BTS, que esto que estás cantando no está chévere’. Pero cuando le gusta una me hace ponerla una y otra vez y la he logrado conquistar con algunas canciones.

¿Cuál es su favorita de este nuevo trabajo?

Hellen ama la canción Después de tanto que se refiere tanto a la soledad y me gusta que desde ya que empiece a interiorizar letras sobre eso, sobre la capacidad de amarse a uno mismo.

Curiosa elección cuando los niños hoy en día tienden más a la fiesta y el perreo.

Totalmente y como padre eso no me deja de preocupar porque uno no quiere ver cantar a su hijo ‘y en la noche te perreo y te llevo’, sin embargo, aprendí que a esa edad lo están disfrutando desde el punto de vista del baile, lo que está de moda, y no le prestan atención a la profundidad de las locuras que dicen algunos reguetones. Pero prefiero mil veces que escuche algo más lindo, no dejan de preocuparme algunas de las cosas que decimos en las letras.

¿Cuándo vuelves para España Andy?

He planteado volver en verano. En este nuevo momento en mi carrera quiero ir a lanzarlo a Canarias, Mallorca y para junio, si Dios lo permite, estaré aquí presentando Dual.