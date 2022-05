Más allá de Chanel: estas son todas las personas que representarán a España en Eurovisión 2022

Queda nada para el gran día. La 66ª edición del Festival de Eurovisión celebra su esperadísima final este sábado 14 de mayo. Será entonces cuando Chanel busque la victoria en el certamen de música haciendo ‘slow mo, mo, mo, mo, mo’ junto a sus inseparables bailarines. Forman el Dream Team que nos ha devuelto la esperanza a todos los eurofans, por eso hoy queremos que conozcas un poco más a las personas que también van a representar a España en Eurovisión 2022.

Pol Soto

El bailarín de la sonrisa perfecta. Seguramente te hayas fijado en él todas las veces que ha salido al escenario con Chanel. Tiene varios momentos con ella que dan ganas de dar al pause y hacer 'zoom zoom'. También es el que le coge el micrófono antes del dance break de SloMo y el que con su sonrisa brillante ha conquistado a medio Twitter. Normal. Pero más allá de lo guapo y simpático que es vamos a conocerlo un poco más. Tiene 26 años y lleva el baile en las venas y en cada músculo de su cuerpo. Antes de ser parte del cuerpo de baile de Chanel, Pol se ha subido a escenarios tan importantes como Operación triunfo 2020 o los Premios Goya junto a Rayden y Ana Mena. También ha estado en el Hotel de las Reinas de Drag Race España. Vamos, que este chico vale para todo. Sin duda, una pieza perfecta para el puzzle completo que es SloMo.

Raquel Caurin

Mujer todoterreno y carismática. Raquel también forma parte del Dream Team que capitanea Chanel. Prácticamente lleva toda la vida bailando y lo ha hecho en los mejores escenarios. Como la representante española, ella también es chica de musicales. Ha participado en algunos tan populares como El guardaespaldas, Flashdance y Dirty Dancing. Y está claro que la música le gusta porque, además de esos espectáculos, la bailarina se ha dejado la piel en una de las ediciones más icónicas de Operación triunfo y un poco de lo mismo en LOS40 Music Awards de 2016 con el mismísimo Maluma. Siempre está rodeada de estrellas y ahora es una de las estrellas de SloMo.

Exon Arcos

La historia de Exon está estrechamente ligada a la de Lola Índigo. Antes de fichar por el equipo de Chanel en el Benidorm Fest, el bailarín se dio a conocer en The Dancer. Allí se reencontró con la artista al ritmo de Santería. Y digo reencuentro porque tanto él como ella coincidieron en China. Estaban buscándose la vida y eso les unió en un vínculo maravilloso. Lo que vino después ya es historia de la danza. Ha bailado para Ana Mena, Lola Indigo, Mahmood y Nathy Peluso. Ahora lo hace para Chanel y derrocha fuerza y poderío.

María Pérez

La otra 'bugatti' de SloMo no es otra que María Pérez. La bailarina pone todo su arrojo y profesionalidad al servicio de la candidatura española para el Festival de Eurovisión 2022 y, como el resto de sus compañeros, cuenta con una trayectoria de lo más interesante. Solo hay que echar un ojo por su perfil de Instagram para descubrir que la danza lleva formando parte de su vida muchísimo tiempo. En su caso, además, tiene proyectos muy potentes como bailarina de videoclips. Por ejemplo, es una de las chicas que acompaña a Aitana en el vídeo de Friends de semana con Danna Paola y Luisa Sonza, aunque su último gran hit fue junto a la grande de Rosalía. ¿En qué vídeo? Una pista: "Pa' ti naki, chicken teriyaki...".

Josh Huerta

Y el último, pero no más importante, es Josh Huerta. Seguramente sea la cara que más te suene de todo el cuerpo de baile de Chanel y eso es porque su currículum es bastante televisivo. Ha sido bailarín en varias ediciones de Tu cara me suena (incluida la última). También puso ritmo a Factor X 2018 y se subió al escenario de LOS40 Music Awards 2019 para perrear junto a Lola Índigo y Don Patricio al son de Lola Bunny. Por si fuera poco, es el más ‘internationally’ de todos. ¿Quién puede decir que ha trabajado en la última gira de las Spice Girls y ha estado en The Voice UK?

Pol Soto, Raquel Caurin, Exon Arcos, María Pérez y Josh Huerta. Ellos son los cinco bailarines que van a estar con Chanel en la gran final del Festival de Eurovisión. Ellos también tienen la culpa de que estemos como locos por hacer 'zoom zoom' y disfruar del jugo de mango que van a repartir cada uno de ellos este 14 de mayo. Sin duda, el Dream Team soñado.