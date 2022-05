Lola Índigo está a punto de estrenar ‘La Niña’, su primer documental biográfico

Lola Índigo está a las puertas de estrenar el que será su primer documental autobiográfico. Este 13 de mayo podremos disfrutar en Amazon Prime Vídeo de “La Niña”, un recorrido por la carrera y los orígenes de la artista que servirá para conocerla mejor y descubrir todo aquello que no se ve encima del escenario. “La historia de como la niña lo soñó y vosotros lo hicisteis realidad”, así es como lo define la cantante y bailarina en sus redes sociales.

Gracias al trailer promocional, podemos intuir qué temas se tratarán en el documental. La imagen de Lola Índigo va más allá de la diva que se sube al escenario y arrasa por donde pasa. Ella es Mimi y es esa niña a la que merece la pena conocer. Una vida llena de esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo en la que ha pasado por dos de los talents shows más importantes de España, Fama y Operación Triunfo. Aunque dentro de los concursos no le haya ido del todo bien, le han servido para ser la persona que es ahora y para seguir trabajando por ese sueño que tiene.

faltan sólo dos semanas ✨ LA NIÑA en @PrimeVideoES trailer completo ya en youtube pic.twitter.com/RamA385rPC — lola indigo (@lolaindigomusic) April 28, 2022

Desde la cuenta de Instagram de Amazon Prime Vídeo, definen a Lola Índigo como una persona que “no espera a las oportunidades. Ella las pelea”. Y es verdad, tras su salida de OT 2017, supo reinventarse y hacer el proyecto que ella quería, yéndole bastante bien.

Sin embargo, todo tiene su lado oscuro y el hate que reciben los artistas es muy fuerte en algunas ocasiones. Lola Índigo también tratará la crueldad de la gente al dar su opinión constante y en cómo eso le ha afectado.

La presión es otro factor que le perjudicó tanto mental como físicamente. Lo contará en el documental, pero en su última entrevista en El Hormiguero pudimos saber que había tenido trastornos alimenticios: “En China fue donde me dijeron, si quieres seguir trabajando tienes que estar delgada como un palillo y yo me lo creí. Aprendí muchas cosas que cuento en el docu. Es una parte que nunca he hablado de ella porque, no sé, la gente no te pregunta por esas cosas en las entrevistas”, contó en el programa.

A pesar de ello, Lola Índigo consiguió salir adelante y darse cuenta del problema que sufría. “Encontrar mi esencia y enfocarme en un proyecto que se trataba de ser cien por cien yo, que fue Lola Índigo, me ayudó mucho a encontrar ese amor propio. Es que ahora estoy trabajando por ser quien yo soy, no por entrar en un canon establecido de cuerpo”, habló en El Hormiguero.

Un documental que, sin duda, nos permitirá conocer la parte más cercana y humana de Lola Índigo o, mejor dicho, de Mimi Doblas.

La Niña XXL

Justo dos días después de lanzar el documental, Lola Índigo hará un concierto único en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El 15 de mayo, la artista cantará y bailará en un show con una nueva puesta en escena y distintos invitados, creando un evento inolvidable.

Después de La Niña XXL, continuará su gira por toda España más de 18 fechas confirmadas, entre festivales y conciertos propios. El Arenal Sound o el Coca Cola Music Experience son solo algunos de los eventos a donde acudirá la artista.