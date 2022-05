Sube la temperatura en ‘Supervivientes’ con las confesiones sexuales en Playa Fatal y Playa Royale

Estar en una isla con 24 horas sin mucho que hacer da para mucho, sobre todo por las noches donde sin apenas luz, poco margen de actuación hay más allá de ponerse a hablar un rato. Que se lo digan a los concursantes de Supervivientes.

Eso, hablar, es lo que han hecho en Playa Fatal donde Anuar Beno, Yulen Pereira, Tania Medina y Anabel Pantoja han subido la temperatura hablando de sus preferencias sexuales.

“Mi favorita es: La tía de rodillas pegada a la pared, mirando a la pared, y él de rodillas detrás”, aseguraba Anuar sobre su postura favorita para practicar sexo.

"¿A ti qué te va? ¿El sado, Yulen?", quería saber Tania. "Que no, que es en cuatro, pero en dos”, aseguraba sin que nadie le llegar a entender bien. “¿Qué es el cuatro? ¿Eso qué es, un juego?”, preguntaba totalmente perdida Anabel Pantoja. Y entonces su amigo recurría a los gestos para explicárselo.

“Yo siempre he pensado que comer un pene es más sencillo que comer una almeja porque, cuando nosotros estamos disfrutando y la vemos a ella, su cara es de empoderada, pero me imagino nuestras caras que voy a agarrar una teta, se me olvida mover la lengua, vuelvo pa’bajo, pero, ¿qué tenía que hacer? Ahora la miro como un conejillo saliendo de la madriguera, esto es hacer el ridículo”, seguía Anuar con la conversación subidita de tono.

“A mí, lo que más me gusta, ¿sabes? Que un tío se deje hacer lo que yo quiera”, revelaba Anabel Pantoja. “Exacto, muy bien Ana”, le apoyaba Tania Medina mientras Anuar le pedía que especificara un poco más.

“Yo llego a donde llego y cuando llego el notas me dice, ‘joder, cómo has dado ahí’, añadía antes de explicar cuál era su postura favorita y qué cosas le parecían aburridas.

Preferencias en Playa Royale

En Playa Royale tampoco dejan de lado estos temas, solo que prefieren hablarlos a la luz del día. “Entre chica y juguetona y grande y torpona, prefiero grande y torpona que ya la enseñaré yo a jugar”, aseguraba Desy Rodríguez. Marta Peñate aseguró que pensaba igual que ella. “A mí eso de chica y juguetona no me reconforta”, aseguraba.

“Si me dices tú a mí, en plan una normal, que sabe usarla, eso sí, eso sí te lo compro. Pero cuando alguien dice, chica y juguetona, no me convence la cosa”, especificaba la prometida de Tony Spina.

“Me encanta el sexo y me encanta hacer el amor. De repente me apetece voltereta lateral y pino puente, aquí te pillo y aquí te mato y luego, en un momento dado, más bonito”, explicaba Nacho Palau. “Yo voy a ser sincera, a mí hacer el amor me repugna, lo siento”, terminaba Marta.

Está claro que hay para todos los gustos.