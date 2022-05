‘Supervivientes 2022’ despide a su nueva expulsada con un último puñal hacia su gran enemiga

La cuarta gala de Supervivientes 2022 ha vuelto a dejar a una parásita en Isla Paraíso. Después de que Rubén Sánchez Montesinos se haya convertido en el residente del palafito más longevo de esta edición por el momento, y Charo Vega la primera expulsada definitiva del programa, ya hay un nombre que se ha sumado a esta lista.

Ha sido gracias a los votos del público, en una noche en la que había cuatro nominados: Alejandro Nieto, Juan Muñoz, Kiko Matamoros y Ainhoa Cantalapiedra. La audiencia tenía que elegir a quién salvar a través de la app oficial, e inevitablemente uno de ellos ha acabado con menos votos que los demás.

Llegaban a la Palapa dispuestos a despedir por tercera vez a un compañero o compañera; y después de los ya míticos versos de Jorge Javier Vázquez, empezaban a salvarse uno a uno. Primero lo hizo Alejandro, luego Juan, y por último quedaba el duelo entre Ainhoa y Kiko. Se despidió ella, aunque muy feliz:

Ainhoa Cantalapiedra se proclamaba así como la tercera expulsada de Supervivientes, algo que no se tomo nada mal. Cuando el presentador dijo su nombre en vez del de Kiko, la cantante sonrió y actuó de la forma más natural posible. No es de extrañar, pues ha sido nominada todas las semanas desde su estancia en la isla.

Antes de irse y después de despedirse de todos sus compañeros, decidió cumplir una promesa de la cuál no dio demasiados detalles. Pero después de avisar, se puso a entonar el Sobreviviré de Mónica Naranjo a capella demostrando las mismas dotes artísticas que le hicieron ser la ganadora absoluta de Operación Triunfo hace unos años. La actuación fue única, aunque sus compañeros no supieron cómo reaccionar a tal performance improvisada.

La pulla antes de irse

Eso sí, su marcha no fue del todo pacífica. Al decir adiós al resto de participantes que le ha acompañado en esta aventura, quiso detenerse unos segundos en Marta Peñate. La exchica de La Isla de las Tentaciones no llegó a llevarse bien nunca con la extriunfita, algo que ha acabado por provocar algún encontronazo que otro por Playa Fatal que Ainhoa no sabía llevar demasiado bien.

Por ello, le dedicó unas breves aunque directas palabras: "Eres una crack, te lo tengo que decir, y yo también por no haber entrado". Ante esto, su compañera se quedaba atónita una fracción de segundo para responderle que eso no era tal y como ella decía.