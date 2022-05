Jorge Javier Vázquez pregunta a Nacho Palau en ‘Supervivientes’ si ahora tiene pareja y la respueta es clara

Nacho Palau ha sido durante más de dos décadas la pareja de Miguel Bosé. Y lo ha sido desde el anonimato, lo que a algunos les parece increíble dada la popularidad del cantante. Pero hasta que no llegó la ruptura, no salió a la luz su nombre.

Ha sido una separación complicada, sobre todo, por los cuatro hijos que tenían en común y que ahora han separado por parejas. Es el gran dolor y la gran lucha ahora de Nacho, el que esos niños vuelvan a estar juntos y disfrutando de los mismos privilegios.

Poco ha hablado de su ex en Supervivientes, aunque poco a poco se ha ido desahogando con sus compañeros sobre lo que ha supuesto para él rehacer su vida tras la ruptura. ¿Qué ha sido de su vida sentimental tras salir Bosé de la ecuación?

Jorge Javier, directo

Jorge Javier Vázquez ha ayudado a despejar toda incógnita. Mientras el concursante se preparaba para nominar en la palapa le ha preguntado directamente si ahora tenía pareja. “No”, ha sido su rotunda respuesta, aclarando que han pasado casi cuatro años desde que se separó de su ex.

También se ha desahogado con su compañera Marta Peñate. Le ha contado que volvió a verse con Bosé, pero, “ya no, cuando no te entiendes, no te entiendes”. Asegura que ya no siente nada y que, aunque le pagaran “no vuelvo ni de coña. Me he llevado una decepción tan grande”.

“Las pirulas eran… unas pirulas raras, ahí estaba metido todo el mundo, la gente que trabajaba para casa, las nannys, el chofer, todos”, contaba. También ha desvelado que tenían dos cuartos, uno para cada uno y que cuando él llegaba uno de los dos se iba a la habitación del otro.

Ha confesado que nunca ha mirado su cuenta del banco y que no sabe lo que tiene, pero debe ser una cifra importante. Eso sí, tiene controladas cuántas casas tiene y se lo ha contado a su compañera.

Aunque el momento más tierno es cuando habla de sus hijos y de lo feliz que se siente cuando están los cuatro juntos. Reconoce que cuando eran pequeñitos montaban muchas perrerías en casa, se tiraban por los suelos o patinaban.

Reconoce que sus hijos saben que no tiene dinero y más de una vez les ha tenido que decir que no a lo que le pedían. Pero está feliz porque sabe que ahora puede y que está deseando preguntarles a dónde quieren ir, “que ahora puedo”.

Nos queda todavía mucho por descubrir del que ha sido un desconocido para muchos esas dos décadas que pasó junto a Bosé.