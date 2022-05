Marta Peñate desvela en ‘Supervivientes’ el tonteo de Tania Medina con un actor famoso antes de Honduras

Un “¿qué tal estás?” de Jorge Javier Vázquez en la palapa de Supervivientes bastó para que Marta Peñate rompiera a llorar cuando iba a nominar. Confesaba entre lágrimas que ella es consciente de sus demonios y que, a veces, habla más de la cuenta. Pero reconocía que en ocasiones parece que dice las cosas para hacer daño y esa no es su intención.

“Escuché el vídeo de Alejandro y parecía que yo había ido a hablar mal de la novia. Te lo juro que le pedí hasta perdón porque él me dijo, ‘¿qué te pasa con mi novia? ¿por qué a ti no te gusta mi novia?’. Y yo le dije mi opinión y le conté lo que yo pienso. Yo no quiero hacerle daño, ni hacerle daño a ella, pero es lo que pienso de ella, no puedo evitarlo”, intentaba explicar.

Jorge Javier ha querido saber si Marta sabía algo de Tania Medina y ha contestado que sí y que se lo ha contado. “Tres semanas antes de entrar aquí, y lo cuento porque se puso de chula diciéndome ‘cuenta, cuenta, cuenta’ y lo conté por eso”, aseguraba.

La información de Marta

“Tres semanas antes de entrar aquí ella estuvo flirteando en una discoteca con un actor de otra cadena”, soltó como bombazo. “Gente le decía, ‘Tania, tía, tienes novio y sabes cómo es, no te pongas así’ y ella era, ‘bueno, mientras no me enrolle con él no pasa nada, puedo tontear’. Son cosas que no me gustan de ella, pienso que va con una cara, que te pone la cara de buena y la cara de tonta y después de otra forma.

El presentador quería saber el nombre del actor en cuestión. Marta no quiso desvelarlo, pero sí dejó caer que allí estaban Amor Romeira, Beatriz Retamal y Marina Ruiz. “Si alguna quiere decir algo”, soltó. Confesó que ella se enteró por una tercera persona y que cuando le preguntó a una de estas tres chicas, se lo corroboró.

Por más que Jorge Javier intentó conseguir el nombre del actor, no logró más que saber que era de Antena 3. Marta aseguró que no se acordaba de su nombre.

Poco antes, Tania y Marta habían protagonizado un momento de tensión. “Parece que quieres estar tú con él, o con nosotros, si quieres te invito a la relación, porque te entrometes mucho", le espetaba la novia de Alejandro a Marta.

Ese encontronazo es que había puesto a la concursante en ese estado de desesperación. Pero, tras hablar con Jorge Javier, por lo menos, los llantos iniciales acabaron convertidos en risas. Ella siempre ha defendido que Alejandro está mucho más enamorado de su novia que viceversa.