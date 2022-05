Los fans de Robert Pattinson celebran así su 36 cumpleaños en Twitter

Tal día como hoy, un 13 de mayo de 1986, nacía en Londres Robert Pattinson. El actor, que se dió a conocer internacionalmente por su participación en grandes sagas cinematográficas (famosas son sus interpretaciones de Cedric Digory en Harry Potter y, sobre todo, Eduard Cullen en la saga Crepúsculo), cumple hoy 36 años como uno de los nombres más destacados dentro de la industria del séptimo arte.

Imagen de marcas como Dior, el también productor de cine se alejó durante algunos años de las producciones más comerciales para introducirse dentro del cine independiente y de autor, protagonizando películas como Cosmopolis, La reina del desierto o Good Time, demostrando con su trayectoria que no se trataba solo de una cara bonita que había alcanzado las mieles del éxito por formar parte de un fenómeno literario y audiovisual que conquistó a millones de adolescentes en todo el mundo: había algo más.

Además, sus últimos papeles en películas como The Lighthouse o su interpretación como el superhéroe murciélago con The Batman le han hecho ganarse el respeto de la crítica cinematografía. Sin embargo, el británico no renuncia a sus orígenes y famosa es ya la contestación en la que durante una entrevista de promoción junto a Zoe Kravitz el actor le decía "ya ni siquiera es guay ser una hater de Crepúsculo, es muy del 2010" cuando su compañera de reparto aseguraba no haber visto ninguna película de la saga de vampiros.

Sus fans, que llevan acompañándole en todo lo que hace en casi 17 años de trayectoria, no han querido desaprovechar una fecha tan importante para el actor, volcándose en las redes sociales para hacer Trending Topic #HappyBirthdayRobertPattinson y compartir en sus perfiles las felicitaciones y los mejores deseos en su cumpleaños.

Desde LOS40 deseamos un gran cumpleaños a Robert Pattinson, que promete seguir acompañándonos durante muchos años más en la pantalla grande mientras continúa protagonizando películas que ya son historia del cine. De momento podemos estar tranquilos, pues se ha confirmado su participación en la segunda parte de The Batman. ¡Feliz Cumpleaños!