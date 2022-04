Robert Pattinson volverá a ser ‘The Batman’ en la secuela de una nueva saga

Estaba cantado. Era un secreto a voces. Cuando el río suena... Todos los tópicos habidos y por haber sirven para anunciar esta noticia. Robert Pattinson volverá a 'embutirse' en el traje del murciélago más popular de la historia del cine en The Batman 2.

Así lo han confirmado Warner Bros y DC durante la celebración del CinemaCon en el que estamos recibiendo grandes noticias de las principales y más taquilleras sagas cinematográficas. La nueva de Bruce Wayne parece que volverá a ser una nueva franquicia con el rostro de un musculado Pattinson.

Según la productora, el encargado de llevar a la gran pantalla la segunda entrega de esta nueva saga en torno a la figura de Bruce Wayne será el director Matt Reeves que volverá a ponerse tras la cámara. Nada extraño si tenemos en cuenta que con la primera entrega han conseguido recaudar la friolera de 750 millones de dólares en taquilla.

Toby Emmerich, presidente de Warner Bros, ha sido brutalmente sincero a la hora de confirmar la noticia que se venía rumoreando en los últimos días. Porque podía haber sido romántico, rebuscado o idílico pero ha preferido ser práctico y honesto: "Una película que sin duda alcanzó un punto dulce este año fue The Batman de Matt Reeves. Él cogió uno de nuestros superhéroes más icónicos y queridos y le dió una nueva visión que claramente tuvo ecos en el público y con su increíble apoyo, rompió récords de taquilla en todo el mundo, que es una de las razones por las que estoy emocionado de dar la noticia de que Matt, Rob Pattinson y todo el equipo llevarán al público a Gotham con The Batman 2".

El propio Matt Reeves, presente en la conferencia de Warner quiso agradecer al público la confianza depositada en él gracias a las entradas vendidas a millones en todo el mundo: "No podríamos haber llegado hasta aquí sin el entusiasmo, la fe y el trabajo arduo de todas las personas que están en esta sala y sus increíbles equipos (...). Cada parte de este viaje ha sido emocionante para mí como cineasta y gran fan de este personaje. Estoy emocionado de volver a este mundo para el próximo capítulo".

Una segunda entrega que, obviamente, no tiene fecha de estreno, ni reparto confirmado, ni siquiera detalles sobre hacia donde conducirá la historia. Si no has visto The Batman, tranquilo porque no te la vamos a reventar con ningún spoiler. Tienes tiempo de verla tranquilamente en HBO antes de que llegue su secuela que probablemente no lo haga hasta 2023 como pronto.