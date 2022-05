Lola (‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’) posa en bikini seis meses después de su liposucción

Lola Mencía es una de las caras reconocibles de los realities de Mediaset. Su popularidad aumentó cuando decidió acudir a La isla de las tentaciones con su pareja, Diego Pérez. La cosa no fue bien y acabaron separándose y desde entonces hemos ido siguiendo sus vaivenes sentimentales.

También estuvimos pendientes de su paso por Supervivientes donde demostró tener una gran capacidad de adaptación. Vivió la mayor parte del concurso a solas con Palito Dominguín y logró cambiar la imagen que mucha gente tenía de ella.

Una joven guapa que no siempre ha estado muy contenta con su cuerpo, de ahí que hace seis meses decidió someterse a una liposucción de alta definición. Un tratamiento cuya recuperación es lenta, no hay más que ver a Rocío Flores que un mes y medio después de la suya todavía tiene que aparecer en los programas de pie por su incapacidad de sentarse.

Lola ya está completamente recuperada y no solo eso, sino que ha decidido mostrar el resultado con una colección de posados en bikini como parte de una campaña de publicidad. Vientre plano y cuerpo escultural que suponemos que era lo que andaba buscando.

Recordando Supervivientes

Aunque, para qué engañarnos, cuando pasó por Honduras no es que notáramos que tuviera un cuerpo que necesitara retoques. Por cierto, que hace unos días ella recordaba uno de los momentos más especiales de esa experiencia.

“Estoy sentada en mi coche, después de entrenar, escuchando Sapling de Foy Vance y me he puesto a mirar fotos. Entre ellas, esta. Podría decirse que es una de mis favoritas de toda mi historia. Una foto dónde se nota mi felicidad, incluso estando en una isla desierta”, contaba sobre una foto suya con el cartel de Horus que le entregó el programa para sobrellevar la soledad del palafito.

“Esta foto se hizo en nuestra Playita Bonita, y cada vez que la miro, veo la fuerza que nunca creí tener, el amor que tanto tenía y tengo por dar, la superación hecha carne, y la nostalgia de un hogar, aunque sintiéndome como en casa en ese momento. Siento ponerme tan melancólica, pero esta foto significa mucho para mí: ¿Cómo un cartón podía hacerme tanta compañía?”, recordaba.

“Podría ponerme incluso más sentimental, porque hoy me siento un poco así, sensible. Y necesitaba poder escribir algo para que se me saltasen las lágrimas de alguna manera, y poder desahogarme. Puedo decir que soy muy feliz ahora, quizás más que nunca. Miro esta foto y pienso: no sabía todo lo que iba a vivir un año después”, seguía reflexionando.

“Y es que, llevo dos años que mi vida va cambiando constantemente, y aunque los cambios siempre son para bien, a veces hay que pararse un poquito a respirar y mirar a tu alrededor, y disfrutar de la gente que tienes ahora, de todos tus logros, y saborear cada instante; porque al final corres y corres, y no eres consciente de la suerte que tienes en la vida, ni de lo feliz que eres”, compartía. Y entre estos cambios está el de su cuerpo que, aparte de la liposucción, sigue trabajando día a día con un entrenador personal.