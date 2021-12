Iván Rubio rompe a llorar tras admitir que la culpa de sus crisis con Lola Mencía es suya

Iván Rubio fue la persona que le hizo recuperar la ilusión a Lola Mencía tras pasar por La isla de las tentaciones donde rompió con su novio, Diego. Aquello fue un trago para ella que se confundió mucho en la isla y fue dando tumbos entre un soltero y otro. Se dejó llevar y gran parte de la audiencia no se lo perdonó.

El caso es que el futbolista consiguió que volviera a recuperar su autoestima y a levantar cabeza tras aquello. Cuando ella se fue a Supervivientes, él fue a verla y compartieron su pasión en Honduras.

Pero no todo es tan fácil ni tan bonito como parecía su idílica relación. De hecho, la pareja ha confesado que está atravesando una grave crisis. Han ido juntos a Sobreviviré y se han confesado ante Nagore Robles.

Admitiendo la culpa

Él ha admitido que la culpa de lo que está sucediendo entre ellos es suya porque ha mantenido durante mucho tiempo una relación virtual con una chica. Han intercambiado conversaciones subidas de tono y aunque, asegura que no han tenido ningún contacto físico, Lola se lo ha tomado como una traición en toda regla.

Parece que le ha perdonado, pero olvidar no es tan fácil y, ahora están intentando superar este bache. “No es de ponerse romanticón, la verdad. Él te dice tonterías, chascarrillos, que a mí me hacen gracia porque es lo que me enamoró de él, de las tonterías que dice, porque yo soy muy payasa también. Pero cuando se pone serio es lo que me gusta, cuando demuestra de verdad. Porque hay veces que demuestra, pero camuflado y yo soy muy intensa”, explicaba Lola sobre lo diferentes que son.

“Sí es verdad, también tengo ese fallo, igual no lo expreso o le digo todas las veces que le tengo que decir que la quiero. Sí es verdad que a mí me cuesta, cuando graba sus cosas de mtmad, lo de ‘dime cosas’, a mí eso me cuesta porque no estoy acostumbrado”, admitía él.

Pero cuando hay amor, hay cosas que se pasan por alto y ella le justifica. “Yo le quiero y le entiendo. Él cuando dice algo, yo entiendo lo que quiere decir porque yo es como que le compré así, ahora no puedo exigirle ‘ahora tienes que decirme esto así...’, porque tiene que nacer de él. Y de la manera que le nace yo entiendo cómo es y con eso me vale y lo comprendo”, afirmaba.

Emoción a flor de piel

“Convivo con ella y es la alegría de mi casa y...”, empezaba a decir él antes de tener que parar porque la emoción no le permitía continuar. Entonces llegaron las lágrimas, “es que yo sé que lo ha pasado muy mal por mi culpa y yo también me siento culpable porque soy persona y no hago daño por querer hacer daño y me di cuenta y antes de perderla, recapacité y lo estoy intentando, estoy haciendo todo lo posible porque yo no quiero perderla. Estoy muy enamorado de ella y me encanta vivir con ella en nuestra casa, con nuestro perro...la casa la hemos hecho a su forma, como a ella le gustaba para que se sintiera a gusto. Era un cambio enorme venirse de León y yo no quiero perder todo eso por una cagada”.

Ella insistía en que le ha perdonado porque todos podemos cometer errores, pero habrá que ver si finalmente hay boda o no entre ellos.