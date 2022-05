Post Malone estrena ‘Cooped Up’ con Roddy Ricch, el nuevo avance de su nuevo álbum

Los seguidores de Post Malone están de enhorabuena. Su artista favorito ha anunciado el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio Twelve Carat Toothache, que llegará el 3 de junio de este año.

Para calentar motores, el rapero ha querido compartir con sus fans un adelanto de este tan esperado proyecto. Se trata de Cooped Up, su nueva colaboración con su compañero de profesión (y género) Roddy Ricch.

Nos adentran en los sonidos del rap y hip-hop a los que nos tienen acostumbrados para hablarnos de esa sensación de sentirse encerrados y del deseo de salir de esta jaula. "Sabíamos qué queríamos decir y sabíamos qué queríamos expresar, no solo en la canción sino en ese momento en particular del álbum. Y salió súper natural", explica Malone sobre esta colaboración en una entrevista con Apple Music.

Como mencionamos en líneas anteriores, esta canción con Roddy Ricch formará parte de su próximo disco. Es el segundo avance después de One Right Now con The Weeknd. Además, Twelve Carat Toothache va a ser su disco más completo en tres años desde el triple latinio Hollywood's Bleeding, que llegó al número 1 de Billboard Top 200.

Además, este 14 de mayo nuestro protagonista estará en Saturday Night Live presentando Cooped Up para tener a todos sus espectadores en alarma y no perderse el lanzamiento de este tan esperado cuarto álbum de estudio.

No es la primera vez que Post Malone y Roddy Ricch trabajan juntos. Ya lo hicieron en 2019 en el remix de Wow, el tema del primero de ellos. Pero su conexión es tan evidente que no podían dejar pasar la oportunidar de volver a juntarse en el estudio de grabación.

Y así ha sido. Ahora nos regalan esta nueva colaboración que no ha pasado desapercibida y que se ha ganado la acogida de todos sus fans. Y a ti, ¿qué te parece Cooped Up? ¿Cuántas veces la has escuchado ya?