De Bad Bunny a Lady Gaga, 6 artistas que han pasado a la gran pantalla y que a lo mejor no conocías

No es raro ver que grandes artistas que se dedican a la música acaban saliendo en famosas películas de extras o personajes secundarios. Lo que sorprende al público al ver que cantantes que siguen, como es el caso de Bad Bunny en Narcos, aparecen de repente en la serie que están empezando a ver.

No se trata de un caso aislado, puesto que son muchos los que después de triunfar aprovechan para crear una nueva carrera paralela y experimentar nuevos ámbitos. Por ejemplo, en el caso de Aitana, ella misma explicó que “no quiero hacer algo solo por ser ‘Aitana la cantante’”.

Esto le sucede a muchos de nuestros artistas favoritos como a Harry Styles, que también comenzó poco a poco, pasando desapercibido en Dunkerque (aunque las fans si le encontrábamos), ahora mismo ya protagoniza dos estrenos mientras saca su tercer disco.

Pero esto no es todo, ahora vamos a desvelar a esos 6 artistas que tienen una faceta interpretativa y a lo mejor no lo sabías. Después de leer esto, tienes que ir a buscar todas las películas en las plataformas digitales porque te van a encantar.

Bad Bunny

El famoso reggaetonero puertorriqueño ha triunfado con su último disco, Un Verano Sin Ti, rompiendo dos récords en cuanto a reproducciones. Consiguiendo éxitos anteriores en la música con álbumes como Las Que no Iban a Salir o YHLQMDLG, podría decirse que el conejo malo se ha convertido en una pieza fundamental de nuestra industria musical urbana.

Por esa razón, el cantante se ha lanzado al mundo del cine para ver si también es un artista cinematográfico. En anteriores ocasiones le hemos visto en series como Narcos de Netflix interpretando a ´El Kitty´, uno de los protagonistas dentro del conflicto de las drogas en los años 90.

Bad Bunny en el CinemaCon 2022 / Greg Doherty/Getty Images

También en Fast & Furious 9 se le conoce por su papel de vigilante en la trama con Vin Diesel, lo que se dice que solamente fue un cameo, además de formar parte de la producción musical.

La noticia más reciente que tenemos del artista es que participará en el spin-off de Spiderman junto a Sony y Marvel, dando vida al personaje de “El Muerto”, el villano de la película y del que el artista se siente muy orgulloso, “esta película va a ser épica. Todavía no me lo creo. Estoy muy orgulloso porque mi trabajo me ha brindado la oportunidad de ser el primer héroe latino protagonista de una película. Los espectadores van a estar orgullosos de mi trabajo”.

Aitana

La cantante española que pasó por Operación Triunfo también se lanza a la gran pantalla. Después de lanzar El Coche, su última canción en solitario, o La Canción que No Quería Cantarte junto a Amaia, ya se esperaba el tercer disco de estudio que iba a sacar la artista. Era un hecho, puesto que había adelantado Formentera y Berlín, que pertenecían a este disco que aparecía después de 11 Razones.

Ahora, y con nueva vida de actriz, todo el mundo se pregunta qué va a pasar con ese misterioso álbum que iba a sacar. Pero la noticia más escuchada en los últimos días es el estreno de su última película, en la que será la protagonista junto a Fernando Guallar. Ya se han visto las primeras imágenes del rodaje, pero todo sigue siendo muy misterioso hasta que se lance el tráiler y podamos ver a la cantante delante de las cámaras.

Aitana en su nueva película / Netflix

No solo tendrá un papel en la película de Netflix, sino también ha estado trabajando junto a su pareja, Miguel Bernardeau, en Disney+ para lanzar La Ultima, una serie de la nueva plataforma y que acaba de terminar el rodaje. Ya conocíamos a la cantante en el filme Más Allá de la Luna, pero solo con su faceta de cantante, ya que unicamente participó en la banda sonora.

Harry Styles

El exintegrante de One Direction ya dio su paso a la gran pantalla con Dunkerque en 2017, después de triunfar con su antigua banda. En el plano musical publicó el disco Fine Line en 2019 y ahora lanzará Harry´s House, del cual ya se han filtrado detalles que no se conocían, ganándose un nombre dentro de la industria musical.

En el mundo de la interpretación tiene dos proyectos en marcha, Dons´t Worry Darling y My Policeman, una película que el propio Harry Styles ha dicho que es mejor “no verla con padres”, haciendo referencia a las escenas de sexo que aparecerán en ella.

Harry Styles en el estreno de Dunkerque / Jim Spellman/WireImage

Ya contaba cómo es grabar ese tipo de escenas en un lugar con tanta gente alrededor, “tuvimos mucha suerte de tener una relación de confianza con la gente con la que estábamos trabajando y eso siempre iba por delante. Todo se hablaba y todo estaba bien, por encima del rodaje y por encima de la cámara nos encontrábamos tú y yo y confiábamos el uno en el otro y podíamos parar cuando quisiéramos". De momento conocemos esa faceta de actor que ha conseguido y que nos tiene como locos para ver sus dos nuevos estrenos.

Maluma

El artista colombiano ya es uno de los cantantes más reconocidos dentro del género urbano. Dentro del mundo cinematográfico, comenzó sacando su documental autobiográfico, Maluma: lo que era, lo que soy y lo que seré, en la que contaba su recorrido desde sus inicios a lo que podría llegar a ser en un futuro.

También participó en una película con Jennifer López, Marry Me, como uno de los actores protagonistas de este filme sobre dos artistas que están a punto de casarse. Muestran el lado oscuro de la fama y el paralelismo con el vida real (ya que se dice que está basada en las relaciones amorosas de Jennifer López), pero siempre respetando los clásicos. La aparición de Maluma no es simplemente la de actuar, ya que en varias ocasiones el artista deleita a su público con varias canciones en solitario y una balada que hacen una mezcla perfecta de sus dos facetas.

Maluma en el estreno de Marry Me / Rich Fury/WireImage

Lady Gaga

La artista estadounidense no solo puede llamarse cantante, ya que también es diseñadora, actriz, compositora, productora, bailarina y activista, es decir, un cóctel completo lleno de talento. Tiene 6 discos publicados, el último es Chromatica, que vio la luz en 2020.

Ahora lanza Love Me Hand, una emotiva balada para ´Top Gun: Maverick´ y anuncia su próxima gira, la cual no pudo hacer en 2020 por culpa de la pandemia. Ya ha desvelado varias fechas pero España no está entre ellas.

En cuanto a su faceta en cines, Lady Gaga ha participado en diferentes películas reconocidas como La Casa Gucci o Bullet Train que verá la luz este 2022. Pero la más emotiva y que más éxito ha tenido es Ha Nacido una Estrella junto a Bradley Cooper en 2018, una película que muestra el otro lado de la fama entre los cantantes, su lado bueno pero también el lado que te obliga a hacer locuras. En ella aparece una de las canciones que fue todo un éxito cuando se lanzó la película, Shallow, por el que ganaron un Oscar a Mejor Canción original y que a día de hoy sigue sonando entre el público.

Lady Gaga en los Óscar / Getty Images

Justin Timberlake

El artista norteamericano, después de salir de N SYNC, consiguió construirse una carrera en solitario y triunfar con canciones como Dont Stop the Feeling o Sexy Back. Siempre con ese buen rollo que desprende el bailarín y que nos ayuda a sonreír y movernos al ritmo de su música.

Pero también en los cines ha participado y triunfado Justin varios ejemplos son In Time, Apuesta Máxima o Palmer, su último éxito cinematográfico. Y no solo esto, sino que también ha participado (aunque solo se oía su voz) en el elenco de Shrek y Trolls, las películas animadas en las que el cantante daba voz a los personajes.

Justin Timberlake en el estreno de Trolls / Isa Foltin/Getty Images

Estos son solo algunos de los muchos artistas que nos demuestran que no solo triunfan en el mundo de la música, sino también en la gran pantalla. Aunque en algunos casos nos faltan los estrenos de sus películas, como Aitana o Bad Bunny, confiamos en que van a saber defenderse como lo hacen en el escenario.