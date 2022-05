Anitta publica las conversaciones con sus ligues y todas tienen un final inesperado

Si hay algo que caracteriza a Anitta es la transparencia con la que se ha mostrado siempre públicamente. Ha sido la primera en aceptar sus retoques y operaciones estéticos, algo que no todos hacen.

Ahora la brasileña ha querido ir más allá con sus fans y ha compartido con ellos las capturas de las conversaciones que ha tenido a través de WhatsApp con algunos de sus ligues. Eso sí, sin desvelar sus nombres para así conservar su privacidad.

En el vídeo que ha compartido a través de TikTok, nuestra protagonista muestra su intento de "encontrar un hombre" la noche anterior. Posteriormente muestra las capturas de estas conversaciones. En una de ellas le pregunta al anónmo si se encuentra en Los Ángeles. Él le responde que no y entonces concluye la conversación con un emoji llorando por parte de la cantante.

En otra conversación le informa al chico que ella está disponible esa noche, pero él no. "No esta situación como el gato y el ratón", responde ella. "¿Qué haces mañana?", le pregunta él. "Me voy", concluye Anitta.

En la última conversación, la artista intenta quedar con otro de sus ligues pero él le informa de que tiene que llevar a su hermana al hospital. Eso sí. Aunque ha sido misión fallida para Anitta y no ha tenido el final que muchos esperaban, ha sabido elegir bien la canción que suena de fondo: I'd Rather Have Sex. ¡Se ha sentido muy representada!

Como era de esperar, el vídeo ha revolucionado a sus fans, que han inundado las respuestas de comentarios de todo tipo. "Anitta somos todas", dice Meli Kiss. "Hermano si ni Anitta puede voy a poder yo", añade @Smxx89. "No soy hombre pero estoy disponible", dice Jennifer Garita.

Anitta demuestra una vez más que es tan humana como el resto y que, aunque ser artista le ha facilitado muchas cosas, hay otras que no puede evitar. Y tú, ¿te sientes un poco como Anitta?