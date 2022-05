'Doctor Who' encuentra en la actriz Yasmin Finney ('Heartstopper') a su nueva Rose

Doctor Who es una de esas series que hacen historia. Si a principios del mes de mayo nos hacíamos eco de la noticia de que Ncuti Gatwa sería el encargado de sustituir a Jodie Whitaker (la primera doctora en la historia de la ficción) como el primer doctor negro, ahora la serie de la BBC, que contará con el regreso de Russell T. Davies como guionista y showrunner, vuelve a convertirse en todo un referente de la televisión pública con la introducción de Yasmin Finney como la nueva Rose.

Ambas promesas de la interpretación de su país proceden del gigante de Netflix: Ncuti Gatwa ha interpretado durante tres temporadas a Eric, el mejor amigo de Otis en Sex Education, mientras que Yasmin Finney realizaba su debut como actriz interpretando a Elle Argent en Heartstopper, que ya se ha covertido en todo un fenómeno a nivel global al llevar a la pantalla la adaptación de la novela gráfica de Alice Oseman sobre la historia de amor de Charlie y Nick, dos chicos de instituto.

Yasmin Finney hace historia en Doctor Who al convertirse en el primer personaje trans fijo de la ficción, retomando el que parece ser el mismo papel que interpretaría Billie Piper entre los años 2005 y 2010, cuando Russell T. Davies se introdujo por primera vez en la serie firmando un capítulo que llevaría precisamente este nombre: Rose.

Las declaraciones de Yasmin Finney

Ha sido la propia página oficial de la serie la que desvelaba la noticia, que después compartía en redes sociales. Una noticia que recogía las declaraciones tanto de Yasmin como del shorunner. "Si alguien le hubiera dicho a la Yasmin de ocho años que algún día formaría parte de esta serie tan icónica, no le habría creído ni en un millón de años" comentaba la Finney, que ya se ha hecho un hueco en el corazón de millones de personas por la naturalidad con la que retrata la vida de una adolescente trans en Heartstopper. "Esta serie se ha hecho un hueco en el corazón de mucha gente, así que ser vista como una actriz trans por una leyenda como Russell, no solo me ha animado el año, sino toda mi vida. Tengo muchas ganas de empezar este viaje y de que veáis cómo florece Rose. Preparaos".

Por su parte, Russell T. Davies daba así la bienvenida a esta nueva incorporación, cuyo personaje formará parte de la temporada en la que se celebra el 60 aniversario de Doctor Who: "La vida en Doctor Who cada vez es más luminosa y salvaje, ¿cómo puede haber otra Rose? Lo descubriréis en 2023, pero es una auténtica delicia recibir a Yasmin en el plató de Doctor Who. Todos nos enamoramos de ella en Heartstopper, una de esas series que cambian el mundo, y ahora Yasmin puede cambiar el Whoniverso".

Davies es toda una eminencia dentro de la televisión británica no solo por haber participado en la creación de Doctor Who tal y como la conocemos en la actualidad, sino por desarrollar historias donde la comunidad LGTB tiene un papel protagonista. Famosas son sus series Queer as Folk o las más recientes Years and Years e It's A Sin; por lo que estamos seguros de que tanto el nuevo doctor como la nueva Rose serán un ejemplo de inclusión y diversidad para unas nuevas generaciones que poco a poco van encontrando más ejemplos con los que identificarse en la pequeña pantalla; tan importantes a día de hoy también para el colectivo de mujeres trans dentro de Reino Unido, donde una parte de la población niega su propia identidad y derechos día sí y día también. ¡Larga vida al Doctor Who!