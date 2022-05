Alyson Eckman es uno de esos rostros de Mediaset que siguen dando que hablar, aunque ya están alejadas de las pantallas en nuestro país. La estadounidense llegó a España para quedarse en nuestro país diez meses, pero la propuesta de participar en Un príncipe para Corina hizo que se quedara mucho más tiempo. De hecho, se quedó a vivir aquí ocho años.

Le cogió el gusto a la televisión y pudimos verla como reportera en varios medios hasta que, finalmente, se convirtió en una de las concursantes de Gran Hermano Vip 5. Le fue tan bien la experiencia que acabó ganando la edición y llevándose los 100.000 euros del premio.

Si eres de los que se pregunta qué fue de ella, diremos que decidió regresar a su país donde reside actualmente y donde parece que ha encontrado su hueco en las redes sociales, especialmente en OnlyFans que le reporta muchos beneficios.

Pero ha sido en TikTok donde ha hecho un comentario que ha indignado a muchos españoles. En uno de sus vídeos expuso una de las cosas que más le gustan y que tenía prohibida en España.

La polémica de las chanclas

"La mayoría de los españoles que son de Madrid no llevan chanclas en público o en la calle. Ir al cine en chanclas, no van. Ir al supermercado en chanclas, no suelen ir", explicaba.

Y claro, eso hay muchos que no han llegado a entenderlo y se lo han expresado en los comentarios.

jajajajajajajajaja soy de Madrid, nacida y criada en Madrid, creo q no sabría vivir sin chanclas en verano jajaja

Literalmente en verano voy a todas partes en chanclas…

Escucha yo vivo en Madrid y voy casi siempre en chanclas flipa

pues yo soy de Madrid y voy por la calle en chanclas, el que no le guste que no mire

En new York la gente va en chanclas por la calle? Pues lo mismo en Madrid. Pero en sitios más relajados de veraneo o de playa si q las llevamos

En verano sí vamos! Hombres y mujeres!

Aunque la gran mayoría le ha quitado la razón, también hay quienes se la han dado y han explicado que Madrid, al no tener playa, no está tan acostumbrada a las chanclas, pero que la costa es otra cosa. También han dado razones de por qué en Madrid no se llevan.

En Madrid no lleva chanclas nadie, es verdad.

Tienes razón, yo las chanclas ni para ir a la playa!!! Son anti glamour

En las zonas costeras de playa es comun y en Madrid en verano no tanto. Alpargatas los niños bien. Creo q tienes razón

tiene toda la razón, normalmente no se va en chanclas por la ciudad

Correcto las chanclas son para la piscina

El caso es que visto el revuelo ha tenido que matizar sus palabras. “Parece que hay un poco de confusión sobre lo que dije sobre las chanclas en España. Dejarte ir en chanclas sí que te dejan, no te multan, no te tiran piedras… puedes ir, pero en Madrid, si sales a la calle en flip flops, en chanclas… lo hacen los extranjeros, los americanos, perdón, los norteamericanos, los estadounidenses, pero la mayoría de los españoles que son de Madrid no llevan chanclas en público o en la calle”, expresaba.

El debate está abierto, ¿chanclas sí o no en Madrid?