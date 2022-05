La relación profesional y personal que hay entre Sebastián Yatra y Aitana no puede ser mejor. Los artistas tienen muy buen feeling y esa amistad que empezó hace varios años se está consolidando poco a poco gracias a los ratitos que comparten juntos y esas dos colaboraciones que han sacado para deleite de los fans.

La primera canción que hicieron fue Corazón sin vida para el segundo álbum de Aitana. Ella quiso devolverle el favor e hicieron una segunda colaboración, esta vez para el disco de Yatra. Las dudas es el título del track número 11 de Dharma. Se sabía desde hace tiempo que iba haber videoclip, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha producido este estreno tan esperado.

El martes 17 de mayo ha sido el día elegido para el lanzamiento de la versión audiovisual de Las Dudas y hemos aprovechado la ocasión para recuperar unas declaraciones que dio Sebastián Yatra cuando vino a presentar el álbum a LOS40. Habló largo y tendido de Dharma, pero también lo hizo sobre su amiga del alma.

Amigos del alma

"Llevamos siendo amigos desde hace tres años y me llevo increíble con ella y con su equipo de trabajo", dijo Sebastián Yatra sobre la cantante de En el coche. "Aitana tiene mucho carisma. Son de esas personas con las que te lo pasas bien siempre".

El colombiano también recordó la primera vez que escuchó Vas a quedarte, una de las canciones más exitosas de Aitana y una de sus favoritas, tal y como desveló la estrella latina en LOS40: "Me parece una locura de canción, las melodías y cómo está escrita. Me acuerdo de la primera vez que la escuché y dije: '¿Qué le pasa a esta canción? ¿Por qué es tan buena?'. Y la segunda que me gusta de Aitana es Las Dudas".

Actores primerizos

Sebastián Yatra y Aitana están tan compenetrados que han debutado casi al mismo tiempo en el mundo de la interpretación. Él ya ha estrenado Érase una vez…pero ya no, la última serie de Manolo Caro para Netflix, y ella ha terminado recientemente el rodaje de La Última, una ficción para Disney+ que protagoniza junto a Miguel Bernardeau.

Curiosamente, los cantantes compartieron impresiones y miedos durante las grabaciones de La Voz Kids. Ambos son coaches de la nueva edición y entre actuación y actuación hablaron mucho de sus respectivos proyectos. "Es muy cool que esté incursionando en el tema de la actuación porque me siento muy identificado", afirmó Yatra. "No pude darle consejos porque no tengo experiencia como actor, pero le conté un poco cuál había sido la mía. Además, ella tiene buena memoria para aprenderse los guiones, que mi memoria es fatal. Cuando estuve haciendo Érase una vez…pero ya no estuve tres meses para aprenderme los guiones".