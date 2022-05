“Jennifer Lopez de saldo” o “sexy latina sin talento vocal”, las burlas sobre Chanel que han generado polémica

Generar odio y faltar al respeto amparándose en el humor les ha salido rana a los dos protagonistas de esta historia: un tuitero francés y un periodista italiano que tuvieron que comerse sus palabras tras Eurovisión 2022. El más claro ejemplo de que a veces es mejor estar callado que confirmar que uno no sabe de lo que está hablando.

Como no es cuestión de hacer escarnio público, hay que reconocer que ambos han pedido disculpas a posteriori a la representante española en Eurovisión. Era lo mínimo después de unas palabras que miles de personas se han encargado de afearlas.

Ambas sucedieron casi de manera simultánea. Cuando Chanel estaba actuando, Cristiano Magioglio, uno de los comentaristas de la televisión pública italiana, la RAI organizadora del evento para más señales, afirmó que la cantante nacida en La Habana era una "Jennifer Lopez de saldo. La canción está bien para la playa el verano. ¡Pero Jennifer López solo hay una!".

Obviamente su comentario ha generado decenas de titulares en medios de comunicación de nuestro país que consideran sus palabras una falta de respeto intolerable viniendo además de una cadena pública organizadora de un festival que pretende unir a las diferentes naciones.

Sus disculpas llegaron, tarde, pero llegaron: "Los españoles hicieron una tragedia. No entendieron la ironía de mis comentarios. Yo quería decir que era como una pequeña Jennifer López, no era una ofensa. Es una reacción exagerada y sorpresiva, que no tiene en cuenta el ambiente jocoso de todos mis comentarios sobre los competidores de Eurovisión. Así que pido disculpas si mis palabras han molestado".

Magioglio se disculpó incluso publicamente con Chanel en un acto a su regreso de Turín: "Estoy aquí para pedirte disculpas porque mi tono y mis comentarios han sido malinterpretados. Mi intención no ha sido nunca ofenderte. En ningún momento he animado a la audiencia italiana a no votarte. Eso es falso, claramente".

Twitter España a por un tuitero francés: "sexy latina sin talento vocal"

Y si lo del presentador de la RAI tuvo una gran repercusión global en los medios de comunicación, también ha tenido una enorme viralidad el seguimiento que un tuitero francés hizo de Eurovisión 2022. A modo irónico fue publicando sus críticas de los concursantes hasta que pinchó en hueso al hablar mal de Chanel: "el esterotipo de latina ultra sexy sin talento vocal".

Y si hasta la décima actuación que fue la de España, sus comentarios apenas habían recibido 10-15 interacciones, Twitter España se unió contra este tuitero francés. Casi 10.000 interacciones en apenas unas horas llegó a acumular y fueron muchas más cuando después nuestra artista arrasó en las votaciones del televoto y del jurado.

🇪🇸 Espagne : Le stéréotype de la latina ultra sexy sans talent vocal.#Eurovision — ♠️ R ♦️ (@Lheartiste) May 14, 2022

El ciberacoso tras el Benidorm Fest

Aunque a menor escala, lo que vivimos este sábado durante la celebración de Eurovisión 2022 nos recordó al ciberacoso al que fue sometida Chanel tras la celebración del Benidorm Fest. En una época en la que se nos llena la boca a la hora de hablar de la salud mental, la artista tuvo que dejar las redes sociales ante las amenzas y mensajes que recibía.

Queda claro que en la sociedad lo que falta son mensajes de positividad y sobran graciosos y ociosos con demasiado tiempo libre para convertir la música en un campo de batalla donde esparcir su odio...

¡Hay ocasiones en la que es mejor estar calladito!