Estos son los ejercicios que hace Marta López en bikini en la playa de 'Supervivientes'

Marta López Álamo continúa muy feliz en Honduras, sin parar de sonreír y no es para menos. El reencuentro de la modelo e influencer con su pareja Kiko Matamoros nos ofreció un precioso momento de la pareja.

El apasionado beso entre la enamorada pareja provocó la reacción en el plató de Mediaset de Lidya Lozano: "Ay Dios mío, ese morreo que le ha dado, me encanta".

Kiko recibió un chute de energía gracias a la presencia de su novia. No es para menos. La participación en el concurso Supervivientes es un acto de valentía por lo que los participantes se encuentran en las playas pero también por lo que dejan fuera: comodidades, familia y pareja.

Marta es una mujer que se cuida mucho. No hay nada más que ver el cuerpazo que luce con cualquier prenda pero no digamos con los bikinis que se ha llevado a Honduras. Pero para tener esa figura tiene que esforzarse cuidando la alimentación y haciendo ejercicio. Estar en la playa no ha supuesto que la modelo olvide sus buenos hábitos.

La influencer suele compartir en su cuenta de Instagram consejos de maquillaje, sus rutinas faciales y ejercicios en el gimnasio. La hemos podido ver estos días haciendo ejercicio en la escalerilla de la piscina del hotel donde se aloja.

En la orilla del mar, la modelo ha enseñado unos sencillos ejercicios al alcance de todos. No requieren material como pesas o máquinas. Lunge lateral, zancada frontal, saltos y sentadillas...Si tienes la suerte de estar cerca de la playa ponte tu mejor bikini, crema de sol y quema calorías.

Toma nota de los ejercicios que recomienda Marta. La operación bikini está a la vuelta de la esquina.