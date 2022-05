Mercadona retira uno de sus productos estrella del verano: “Recapacitad”

Mercadona se ha convertido en el salvavida de muchas personas en nuestro país. Pero lo cierto es que la subida de sus precios ha indignado a gran parte de ellas.

Pero la cadena de supermercados de Juan Roig también se ha convertido en protagonista por la incorporación o eliminación de algunos productos que no han pasado desapercibidos. Uno que ha desaparecido de sus estanterías recientemente es su su brick de Salmorejo Suave, un producto perfecto para el verano y que contaban con un público más amplio del que imaginamos.

Después de que algunos se las viesen y deseasen para encontrar este producto en las neveras de estos supermercados, han querido preguntar directamente a la cuenta oficial de Mercadona para confirmar sus sospechas. "No disponemos de Salmorejo Suave. ¿Podrías indicarnos qué era lo que más te gustaba de este producto? También te invitamos a probar nuestro Salmorejo fresco Hacendado. Gracias", dice el/la community manager de Mercadona en Twitter.

Un plato de salmorejo / Javier Zayas Photography (Getty Images)

Sus palabras no han tardado en revolucionar a los clientes. "Su sabor (no es tan ácido como el resto), la textura tan espesa… Es el único salmorejo que como hoy he probado el fresco vuestro, está rico aunque un poco dulce… pero no es comparable con el otro", dice @villabrix. "Anotadlo bien, porque no es el único que lo deboraba. Habéis dejado una sola línea de gazpacho en brick y habéis eliminado el salmorejo. El fresco es muchísimo más caro. Mientras no vuelva, lo compraré en otro supermercado", añade @MDefraudado. "Por aquí otra familia que opina exactamente lo mismo, pero desde Madrid. ¿Cómo puede ser que retireis el salmorejo y más a las puertas del verano? Es un imprescindible en la nevera junto al gazpacho. Por favor, Mercadona, recapacitar y devolvernos el brick verde", dice también phatri7.

El Salmorejo suave de Mercadona se ganó el cariño de muchos de sus clientes. Contaba con buenos ingredientes, algo que hizo que incluso la OCU lo incluyese en su lista de los mejores salmorejos de marca blanca.

Parece que sus consumidores tendrán que aferrarse a la esperanza de que algún día vuelva este producto a las estanterías de Mercadona. De momento nos invitan a probar su versión fresca, aunque no ha agradado a todos.