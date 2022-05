Belén Esteban ha vuelto a Sálvame. De momento lo ha hecho por vía telefónica porque está en casa sin poder moverse tras la operación a la que se ha sometido tras su accidente en el programa.

Ha empezado la conexión completamente rota y emocionada. Entre lágrimas ha dado las gracias por el cariño y ha contado que le han puesto 20 tornillos y dos placas, que no ha sido una tontería.

Pero se iba animando a medida que iba comentando los temas de actualidad de los últimos días. No ha dudado en dar su opinión sobre la comentada ausencia de Belén Rodríguez en la boda del hijo de su buena amiga Carmen Borrego.

“Yo, con la que he hablado de este tema es con Belén y ella me dijo a mí los motivos y, por supuesto… es que es complicado. Yo, por ejemplo, sé que, si Carmen necesita a Belén, ella estaría allí. Los motivos que Belén ha dado a Carmen son sus motivos y hay que respetarlos. A mí me gusta Sálvame, somos cojonudos, cuando no invitamos a alguien montamos unos pollos… y ahora que invita y no van, le montamos el pollo a Carmen Borrego, me da un poco de pena”, aseguraba sobre este tema.

Opinando sobre Pipi Estrada

También ha dado su opinión sobre la incorporación de Pipi Estrada como colaborador del programa. “A veces me río, a veces digo ‘cómo se pasa’. Sinceramente, hay cosas que si estoy ahí le mataría, pero yo sé dónde trabajo”, aseguraba la colaboradora.

Claro que Pipi que no es de quedarse callado ha querido saber exactamente por qué le mataría. “Eres muy de frases, eres muy redicho, y no te lo digo a malas, me recuerdas la época antigua de cuando ligas, esas frases que dices tú. Te voy a dar mi opinión, que tú tendrás otra que lo has vivido, tú la experiencia que has tenido es como pareja, yo como amiga, pero la Terelu que tú has descrito no es la Terelu que yo conozco”, contestaba ella sin achantarse.

“Yo soy un redicho, Terelu, ¿no es una repipi?”, le volvía a preguntar. “Para mí, no”, sentenciaba Belén posicionándose del lado de su amiga.

Comentando Supervivientes

Pero había un tema que le hacía especial ilusión comentar. “Quiero que todo el mundo sepa que veo Supervivientes y que, por supuesto, mi gordi tiene todo mi apoyo, pero tengo que decir que me he emocionado varias veces con Kiko Matamoros”, confesaba.

“Yo si hubiera estado allí también le hubiera dado en algunos aspectos que no me han gustado, también te lo digo, pero es verdad que le he visto muy pequeñito en algunas ocasiones y me ha producido ternura”, aseguraba sobre la contradicción de sentimientos que le produce verle.

“Creo que Kiko en Supervivientes ha visto un poco sus limitaciones y eso no lo lleva bien porque él es muy competitivo y le gusta ganar y eso no lo lleva bien. Pero tengo que decir que me he emocionado viéndole y yo, por todo lo que la quiero, a mí, Anabel, me está gustando mucho”, reconocía.

Y claro, todos queríamos saber, como buena amiga de Anabel, si creía que había algo entre ella y Yulen. “Te voy a ser muy sincera. Todos los que conocemos a Anabel, a ella un chico mono le gusta. A ella le gusta mucho tontear y sé que hay mucha gente que no lo entiende. A ella le gusta gustar”, admitía.

Y en cuanto a que Yulen haya escogido a Kiko y no a Anabel para disfrutar de su privilegio de Playa Paraíso, lo tiene claro. “Más que ella sienta algo por Yulen, sinceramente, si a mí me preguntas, me quedé a cuadros cuando no escogió a Anabel para ir al palafito porque están muy unidos”, aseguraba.

Aun así, ha querido insistir en que Kiko Matamoros ha logrado emocionarla, sobre todo, con el reencuentro del otro día con su novia.

Laura Fa ha contado que estuvo cenando con Charo Vega y hablaron de él. “Me decía Charo, ‘yo que lo he pasado muy mal, no se ha visto el apoyo de las personas que me han ayudado que ha sido Kiko Matamoros’”, desvelaba sobre ese encuentro.

Esperemos que Belén siga dando su opinión sobre el concurso, aunque sea por teléfono. De momento, lo que sabemos es que mejor no mandarla flores. “Flores no, que he tenido muchas flores. No os preocupéis que yo cuando esté un poco más animada os diré para que vengáis, pero todavía un poquito más adelante”, les decía a sus compañeros.

Aunque no la tenga, ahora le toca tener paciencia. Y de vez en cuando, conectarse por teléfono porque, como le decía Jorge Javier Vázquez, le cambia la voz cuando opina de todo.