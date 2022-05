Una psicóloga analiza el reencuentro de Kiko Matamoros y Marta López en ‘Supervivientes’: ¿Romántico o frío?

El pasado domingo Supervivientes vivió uno de los momentazos de la edición cuando Kiko Matamoros descubrió que su novia, Marta López, había ido a visitarle. Fue un reencuentro que generó muchas sensaciones.

Están los que vieron en sus besos y abrazos un momento muy romántico que despertaba ternura, sobre todo, teniendo en cuenta el carácter del colaborador de Sálvame. Otros, sin embargo, opinaron que fue un encuentro muy frío.

Una psicóloga ha analizado las imágenes y se ha pronunciado en Ya son las ocho. “Da la sensación de que estaban contenidos. A lo mejor no han pasado por un buen momento hace poco, o no estaban en el mejor momento de la relación, pero se han dado cuenta…la distancia hace que tú también reflexiones… que son el uno para el otro y que se quieren de verdad”, argumentaba sobre lo que había podido percibir.

“Él está acostumbrado a hablar de los demás en un plató de televisión, pero nunca se muestra delante de su pareja vulnerable, entonces da la sensación de que Kiko Matamoros podría estar ocultando sus sentimientos o, más contenidos, para no mostrar la realidad y no derrumbarse”, intentaba explicar sobre el comportamiento que tuvieron.

Opiniones contrarias

En el plató del programa estaba Iván González que quiso discrepar sobre esta opinión. “Yo no estoy de acuerdo con que ha sido un encuentro frío, de hecho, yo que estuve el otro día en el debate, vi como a Marta se le ponen los vellos de punta y a Kiko también”, afirmaba.

Y repitió uno de los argumentos que ya había expuesto en el debate: “Yo creo que Kiko es un señor y no da espectáculo. Es una persona que siempre ha renegado de todo esto. Decía, ‘yo no soy un moñas, a mí cuando me felicite mi pareja o tal, yo no pongo corazoncitos’ y joder, vio a su novia, se rompió y estuvo llorando”.

Parece que este encuentro todavía va a dar mucho que hablar y, sin duda, va a marcar un antes y un después en el concurso de Kiko.