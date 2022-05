Brian May vuelve a Canarias para grabar el videoclip de su primera canción en español: ‘Otro Lugar'

Además de ser uno de los guitarristas más conocidos de todos los tiempos, llegando con Queen al máximo nivel de su popularidad, Brian May tiene muchos otros atributos. El británico estudió los cielos en las islas Canarias hace décadas, como parte de la investigación para su doctorado en astrofísica. Como gran apasionado de este bello paraje de nuestra geografía, el músico ha querido inmortalizarlo para siempre como parte de su música.

May ha lanzado Otro Lugar, la versión en español de la canción Another Wold, que ha incluido en la versión remasterizada de su álbum en solitario de 1998. Para grabar el vídeo que acompaña al lanzamiento del tema, el artista ha viajado a Tenerife, La Palma y El Hierro para recoger algunos de los paisajes de las islas.

La vídeo musical muestra a May visitando el Observatorio del Teide de Tenerife, además de otros puntos como un árbol encontrado en El Sabinar, en La Dehesa, que apareció en la portada del álbum Another World cuando se lanzó hace más de dos décadas. "Para mí, el árbol es un gran símbolo de Another World. Y lo volvimos a visitar. Es un árbol muy antiguo, es una especie de enebro. Es una sabina, como la llaman aquí", mencionó May.

Otro Lugar llega como parte de una reedición de Another World, lanzada el mes pasado, en la que colaboraron artistas como Jeff Beck y Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters que falleció en marzo de este año. May describe la canción como "un regalo especial para el mundo hispanohablante que siempre ha sido increíblemente amable con Queen y conmigo", dijo el músico.

Brian May - Another World (Official Video)

"Esto ha sido un sueño para mí, volver a visitar los lugares que alimentaron mi vida y también impulsaron la creación de este álbum Another World, particularmente el bosque de pinos que rodea el volcán central, El Teide. Y ese bosque es un lugar muy especial para mí, por muchas razones. Y ese es el lugar donde quiero estar cuando deje este planeta, porque para mí, es el lugar más cercano al cielo", agregó May.

"Cuando lo veas (y seas angloparlante), ten en cuenta que las palabras en español significan casi exactamente lo mismo que las palabras en inglés. Hablan de un universo paralelo y de lo que podría haber pasado en otro mundo", dice el músico sobre esta canción.

