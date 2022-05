Natalia desvela la verdadera historia tras su encuentro con Kerem Bürsin, el actor de ‘Love is in the air’

Kerem Bürsin es uno de los actores turcos del momento. Si hubo un tiempo en el que la audiencia suspiraba por Can Yaman, le tomó el relevo este otro actor que enamoró a muchos tras conocerle como Serkan Bolat en Love is in the air.

Últimamente le hemos visto en alguna ocasión por España y sabemos que ha aprovechado sus visitas para conocer a gente conocida como Antonio Banderas o, incluso, Natalia Rodríguez.

La que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo publicó una foto con él y en seguida saltaron los rumores sobre una posible relación entre ellos.

La verdad de la historia

Hemos hablado con ella para conocer la historia real detrás de esa imagen. “Yo soy una fan de las telenovelas turcas. He sido muy fan de Kara Sevda, que fue la primera, pero fanática. Muy fan también de Erkenci Kus y ya me enganché también a Love is in the air”, confesaba Natalia para ponernos en contexto.

Todo sucedió en El quinto elemento, el restaurante de la sala Kapital, en Madrid. “Estaba en un restaurante con una amiga y se levanta a lo lejos y digo, ‘no puede ser, está ahí el de Love is in the air’ y dije, ‘voy a acercarme a hablar con él’. Y me dijo mi amiga, ‘no, no, me voy a acercar yo, voy a hablar con la chica que está con él, que es su manager y le voy a decir que hay una chica que es española, que es cantante y que quiere acercarse a saludarte’. Y así fue”, relata sobre su encuentro.

Y claro, no hemos podido evitar preguntarle cómo es el actor en las distancias cortas y sin cámaras por medio. “Me acerqué y fue super amable, super simpático, le pregunté si le gustaba España y me dijo que le fascinaba. Estuvo hablando conmigo un ratito. Se tomó una o dos fotos, no me acuerdo cuántas nos hicimos y super encantador”, confesaba.

Rumores para reirse

Y después de eso, llegaron los rumores. “Me hizo mucha gracia ver por ahí que se monta sus paranoias la prensa, ‘¿Qué tendrá Natalia con Kerem Bürsin?’ y yo, ‘pero si solamente me he hecho una foto rollo fan’. Espectacular, simpático, agradable”, se sorprendía.

“Me lo encontré allí, yo estaba cerca de la puerta y me levanté a saludarle. Así fue el encuentro. Solamente eso, no hay nada más detrás. No hay nada más, porque es que he leído cada cosa que yo me descojonaba en mi casa”, aseguraba tomándose a risa lo que puede llegar a decirse.

Hasta su madre le preguntó por los rumores. “Me dice mi madre, ‘Natalia, te están relacionando con el actor turco de las telenovelas’. Y le dije, ‘mamá, que he ido en plan fan a hacerme una foto, por Dios’. Y mi madre, ‘pues me gusta para ti, eh’”, recordaba.

Sería un buen candidato para Natalia que ahora está soltera. Pero reconoce que no es muy ligona. “Yo no ligo mucho. Yo voy a las discotecas y me miran, miraditas y tal, pero luego a la hora de la verdad, de que se me acerquen, no tengo ni idea de por qué, pero me cuesta mucho ligar. Cuando voy a una discoteca soy la que más baila y no sé si eso les causa miedo o no tengo ni idea, pero no soy una ligona. No lo soy”, aseguraba.