Crónica: Natalia Lacunza conquista a sus fans en el Teatro Eslava con un concierto lleno de sorpresas

"Tiene Que Ser Para Mí es autoterapia: está lleno de mensajes que me he tenido que repetir para estar bien, es una carta de cariño hacia mí misma". Con estas palabras definía Natalia Lacunza el que será su primer disco sobre el escenario de LOS40 Stage del Teatro Eslava ante las preguntas de David Álvarez, en un concierto con el que sin duda la cantante navarra ha demostrado sentirse preparada para evolucionar como artista y mostrar su lado más íntimo en el que será su primer LP.

Dos son los EP que preceden a este primer trabajo discográfico, Otras alas y EP2, con los que sin duda la ex concursante de Operación Triunfo 2018 se ha ido abriendo camino y encontrando su propia voz al mismo tiempo que ha coleccionado fans por todo el mundo (en menos de diez días conquistará los escenarios mexicanos con su primer concierto en el país latino, fechado para el 27 de mayo). Sin embargo, este 18 de mayo eran sus fans madrileños los que podían disfrutar de la cantante y su banda en un concierto que no ha dejado indiferente a nadie.

"¡Algo va a explotar dentro de mí!"

Si algo queda claro de poder asistir a la música en directo de Natalia Lacunza es que sabe muy bien cómo abrir un show para conquistar a los fans: la navarra entregaba desde el principio uno de sus grandes éxitos, Nuestro nombre, despertando los gritos de un público que coreó con ella cada una de las estrofas y estribillos de la canción.

Natalia Lacunza en LOS40 Stage / Lara Úbeda Rodríguez / LOS40

Algo duele más y Boys fueron los siguientes temas elegidos por la artista para continuar con su repertorio. Dos canciones de su segundo EP que rebajaron el ritmo del inicio pero que siguen respirando la esencia a la que nos tiene acostumbrados: canciones de desamor con una alta presencia de batería que, sin embargo, transmiten una profunda tranquilidad.

Gata Negra y Olivia, dos canciones pertenecientes a sus inicios como cantante e incluidos en Otras Alas volvieron a entusiasmar a los fans, siendo la primera vez durante la noche en la que pudimos verla separada de su guitarra eléctrica y demostrando la presencia que tiene sobre el escenario, acercándose a sus compañeras de banda, situándose en el centro de los focos y haciendo una declaración de intenciones: Natalia sabe de donde viene y no renuncia a sus comienzos.

Una noche llena de sorpresas

Sin una pausa entre Olivia y la siguiente canción, un cambio de beat adelantaba una de las primeras sorpresas de la noche. Natalia Lacunza interpretaba así para sus fans una cover de Crazy de Gnaris Barkley, todo un temazo que combinaba perfectamente con la voz aireada de la cantante y los coros de la banda. Una versión que sin duda volvió locos a los allí presentes.

Llegaba el ecuador de la noche y la de Pamplona presentaba al público el primer adelanto inédito de su primer disco, El círculo, un tema que podremos volver a escuchar a partir del 10 de junio y que, por primera vez desde el comienzo del show, provocaba el silencio de los asistentes, que no querían perderse ni un instante de la letra de Natalia, donde la artista combina el inglés y el español para hablar de una relación a la que "tienes que dejar ir cuando sientes que se ha terminado", de no repetir patrones de comportamiento para no quedarse estancada siempre en el mismo lugar.

Dile y A otro lado, de nuevo dos canciones de EP2, revolucionaban de nuevo al público antes de dar paso a la recta final del concierto. Esta última se ha convertido en uno de los grandes himnos de la cantante y anticipa muy bien lo que encontraremos en Tiene Que Ser Para Mí, un disco que Lacunza describe como un proyecto "lleno de mensajes potentes y existenciales vestido de cosas llamativas y diferentes". Desde que pudimos escuchar las primeras notas del teclado y su inicio "yo ya no quiero estar triste" no nos la podemos quitar de la cabeza. Las letras de Natalia calan hondo y sentimos perfectamente por qué el público se ha obsesionado con ella.

La recta final

Otra canción inédita de su primer disco, Mi sitio, volvía a provocar el silencio de los asistentes, que sin embargo se movían al son de la música lentamente mientras una Natalia Lacunza, guitarra en mano, expresaba un potente mensaje: "Ya sé cuál es mi sitio".

Todo lamento, Muchas cosas y Cuestión de suerte, los tres primeros singles del nuevo disco, eran el broche de oro con el que cerrar el show. Los sonidos ochenteros unidos a los sintetizadores se hicieron de rogar para terminar el concierto por todo lo alto, con una Natalia que se acercaba a los fans y cogía sus móviles para grabar vídeos desde el escenario, toda una experiencia que nos hizo recordar las mariposas del primer amor, la intensidad con la que se vive, el sentimiento de fortuna y las decepciones de la ruptura, las expectativas no cumplidas y el sentimiento de vacío cuando eres incapaz de llenar el hueco que ha dejado en tu vida la otra persona.

Toda una montaña rusa de emociones que sin duda ha terminado por enamorar a unos fans más que entregados y que ahuguran un más que merecido éxito para una artista que, pese a llevar unos años en la industria de la música, está a punto de florecer por todo lo alto. ¡Gracias por acompañarnos!