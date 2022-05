Horóscopo musical semanal: las canciones que debes escuchar cada día entre el 16 y el 22 de mayo

¡Oh my god! Huele a verano y, aunque la sangre no se altere (porque ya la tenemos bastante alterada por la primavera), los planetas están haciendo de las suyas y jugando de nuevo con nuestros sinos. ¡Porque menuda semana les espera a algunos signos! Una semana que va desde el lunes 16 de mayo al domingo 22.

Por suerte, para que sea más llevadera y no tengas que pensar, en LOS40 te recomendamos canciones según tu signo del zodiaco. Una recomendación que irá acorde con lo que te va a deparar el destino. Porque si hay algo que te inquieta, te atormenta o te pertuba, ¡tenemos la canción perfecta para ti!

Dime qué signo eres y te digo tu recomendación musical de la semana. ¡Más sencillo no puede ser!

Esta semana estás de suerte. El planeta Júpiter está de tu lado. De este modo, es la semana perfecta para que tomes decisiones que tengan que ver con el amor. Vas a tener oportunidades en cada una de tus acciones. Por eso, la recomendación semanal que te damos es Cuestión de suerte de Natalia Lacunza. Una canción perfecta para sacarte una sonrisa y pasear por la calle dando envidia. Con el guapo subido. Porque, cariño, esta es tu semana. Creételo.

Tal y como dice la pamplonica en la canción: "porque mi amor es solo cuestión de suerte". Una frase perfecta para que tú, querido Aries, te vengas arriba esta semana.

Natalia Lacunza - Cuestión De Suerte

Tauro, Tauro, Tauro. Ponte bien de reguetón porque esta semana vas a brillar. Estás imaparable y parte de este poder viene gracias al poder del Sol. Es verdad que esta semana puedes encontrar algún impedimento, pero lograrás esquivarlo sin problema.

De este modo, la canción que va perfecta para ti esta semana es Te Felicito de Shakira y Rauw Alejandro. Un tema alegre que te permite bailar y celebrar lo bien que estás esta semana. Además, podrías quizá recibas una buena noticia estos días. ¿Has recibido ya la devolución de la declaración de la renta?

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito (Official Video)

Géminis esta no es tu semana, pero es perfecta para que hagas nuevos contactos. Mercurio está de tu parte y facilitará las comunicaciones con personas con las que quiertas tener relación. ¿Todavía no le has pedido las vacaciones a tu jefe? Es tu momento. ¿Quieres decirle a tu profesor que te suba la nota? Es tu momento.

Esta semana, nuestra recomendación musical es Quiero decirte de Abraham Mateo y Ana Mena. Porque no te puedes quedar sin decir nada. ¡A relacionarse!

Abraham Mateo, Ana Mena - Quiero Decirte (Official Video)

Estos días van a ser confusos para ti. Personas de tu pasado pueden aparecer para removerte ciertos sentimientos. Por suerte, esta situación límite puede ser perfectamente superada. Todo depende de ti.

Si hay una canción que esta semana va perfectamente contigo es Bailé con mi ex de Becky G. Esperamos que no tengas que enfrentarte a la situación que describe la mexicana en su nueva canción, pero, por si las moscas, te la dejamos aquí.

Becky G - BAILÉ CON MI EX (Official Video)

Leo la vida te va bien y lo sabes. Tanto en el terreno laboral como en el personal, estás en tu mejor momento. ¡No lo desaproveches! Que las buenas vibras no duran para siempre. Además, quizá esta semana, debido al eclipse, tengas que hacer frente a un malentendido con algún ser querido.

Nuestra recomendación semanal, para que hagas frente a esta situación, es La Canción que no quiero cantarte de Amaia y Aitana. ¿La razón? Que cuando te enfrentes al conflicto cantes eso de "Quieres ser mi amigo, cómeme el higo"

Tómate esta semana con calma porque vienen curvas. Si tienes una conversación importante pendiente, quizá no sea el mejor momento para tenerla. Y es que el eclipse puede entorpecer que consigas entenderte con esa persona. Si decides hacer frente a este momento, mejor tómatelo con calma.

Por eso esta semana la canción De Chill de Noan y Zzoilo te va que ni pintada. Una canción que empieza con una conversación entre dos amigos y que habla sobre dar prioridad a lo que de verdad importa.

Aunque no es tu mejor semana en el terreno económico, sí que vas a tener suerte en el terreno personal. Y es que esta semana es perfecta para volver a recuperar la ilusión con una relación del pasado. Ya sea de amistad o amorosa. Vuelve a darle una oportunidad a esa persona que pensaste que habías perdido.

Esta semana tu canción es Andrea de Bad Bunny, un tema que habla sobre tomar nuestras propias decisiones.

Escorpio, ¡menudo poder derrochas esta semana! Quizá hasta demasiado. Desprendes seguridad por todos los poros de tu cuerpo y tu magnetismo natural está demasiado alto. ¡Ojo! Que esto no es malo, pero ten cuidado con algunos comentarios que puedas soltar. ¡No queremos hacer daño a nadie sin querer! Marte te ayudará a superar los problemas que vengan esta semana, tu personalidad hará el resto.

Esta semana tu canción es A mi manera. Te recomendamos que escuches la nueva versión que ha sacado Guitarricadelafuente. Un tema que va perfectamente con cómo te sientes.

Guitarricadelafuente - A Mi Manera

Querido o querida Sagitario, esta semana aprovecha para crear, ¡porque la Luna potenciará tus ideas y hará que brilles en todo lo que tenga que ver con este ámbito! Es un buen momento para sentarse y buscar soluciones a los problemas. Aprovecha esa energía y transfórmala en algo bueno.

Te recomendamos escuchar en bucle Supermodel de Maneskin. Una canción llena de acordes que te ayudarán a crear.

Viene una semana llena de altibajos. Hay posibilidades de que tengas que hacer frente a una charla incómoda con algún amigo. Posiblemente terminéis cabreados, pero este disgusto no durará mucho. Por otro lado, el éxito está a punto de llamar a tu puerta. Tu autoestima se ha visto reforzada en los últimos días y estás floreciendo.

De este modo, para reforzar este empoderamiento que estás viviendo te recomendamos que escuches SloMo de Chanel. La versión que tiene el dance break. ¡Todo sea para que lo des todo bailando! Y recuerda: Nunca eres secondary en tu propia vida.

Chanel - SloMo - LIVE - Spain - Grand Final - Eurovision 2022

Llevas esperando tu momento desde hace semanas. Por desgracia el eclipse podría retrasar este logro. Respira, toma aire y coge carrerilla. Por suerte, Saturno te dartá paciencia y lo necesario para seguir adelante. No tengas miedo.

Esta semana te recomendamos que escuches Piketaison de Luna Ki y Lola índgo. Recuerda eso de "Esa es mi armadura porque soy una dura y tengo que pisar firme".

LUNA KI, @Lola Indigo - Piketaison (Official Music Video)

Ten cuidado esta semana en el plano laboral. Vas por buen camino, pero algo o alguien podría interponerse. No dejes que te hagan pequeñito o pequeñita e imponte. Igual en el plano sentimental. Si hay algo que te impide ser feliz, intenta arreglarlo a través del diálogo. Tómate todo con calma y piensa que lo mejor del mes está por llegar.

Te recomendamos que escuches As It Was de Harry Styles en bucle. Una buena medicina que te ayudará a sentirte mejor.

Harry Styles - As It Was (Official Video)

Esta semana las canciones ya están echadas. Esperemos que os gusten las recomendaciones y que os ayuden a superar estos días.