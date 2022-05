Los baños en Honduras no bajan la temperatura de los concursantes de Supervivientes, más bien parece que consiguen el efecto contrario. Y en esta ocasión lo decimos por la conversación que han tenido Marta Peñate, Desirée Rodríguez y Mariana Rodríguez en su playa mientras disfrutaban del mar.

Muchos de los que han vivido la experiencia aseguran que el apetito sexual desaparece en esa convivencia extrema, pero viendo a este trío, parece que no siempre se cumple.

Estaban imaginando cómo sería su próxima vez mientras compartían un rato de confidencias y es que las tres han hecho muy buenas amigas y son muy de conversar. “El himen se me va a reconstruir”, decía la prometida de Tony Spina.

La anécdota de Desi

Unas palabras que le recordaron a Desi una anécdota que no ha dudado en compartir. Es algo que le sucedió con uno de sus novios. “Le dije, ‘cari, cuando vayamos a hacerlo cómprate un lubricante o algo porque yo soy estrechita’. Y los hay de efecto calor, efecto calor medio, efecto calor máximo y extremo. Cogió lo primero que vio y estamos ya en posición y coge y como el que está echando cemento en la pared. Y hace ‘raaaa’… y yo ‘ahhhhh’…mira, parece que había cogido la plancha de pelo a 190 grados y me la había metido. Yo me notaba echar humo por todos lados”, contaba muerta de la risa.

Y claro, con semejante panorama confesó que se le cortó todo el punto. “Me entraba ganas de coger hielo de la nevera y ponérmelo ahí porque, te lo juro, yo no lo he pasado tan malamente en toda mi vida”, aseguraba.

Y claro, con semejante anécdota, como para que sus compañeras pudieran mantenerse serias. No podían reírse más. Y no es la primera vez.

Parece que en ambas islas han cogido el gusto a las confesiones sexuales. Veremos quién protagoniza la próxima.