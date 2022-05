Los Power Rangers originales preparan un gran regreso por su 30 aniversario

Los míticos Power Rangers cumplen 30 años y para celebrarlo volverán con un capítulo muy especial. Es cierto que desde su estreno, en 1992, ha habido más de una veintena de temporadas y hasta una película, pero lo cierto es que los superhéroes de colores originales solo estuvieron en las primeras. Por eso, The Illuminerdi, actuales responsables de la saga, se han puesto en contacto con los protagonistas auténticos.

Mighty Morphin Power Rangers, como se llamó la serie original, tuvo un total de tres temporadas hasta que terminó en 1995. Durante estos capítulos, las aventuras de los superhéroes captaron la atención del público siendo una de las sagas más memorables de la década de los años 90. En 1994, Austin St. John, Walter Jones y Thuy Trang abandonaron la serie y sus respectivos personajes.

Aunque finalizó Mighty Morphin Power Rangers, la franquicia de los superhéroes de colores no paró y se crearon otras series que llegaron a sumar, entre todas, más de mil capítulos. El cine también se quiso sumar a esta locura que perdura hasta nuestros días y en 2017 se lanzó a la gran pantalla una película sobre ellos.

Power Rangers cumple su 30 aniversario y, por ello, The Illuminerdi ha contactado con todos los actores protagonistas de las tres primeras temporadas para reunirlos en un capítulo especial. Aún no se sabe todos los que estarán, pero sí están confirmados Austin St. John (Power Ranger Rojo), Walter Jones (Power Ranger Negro) y David Yost (Power Ranger Azul). Thuy Trang no podrá estar presente porque falleció en un accidente de tráfico en 2001.

Netflix será el encargado de realizar este reencuentro en su 30 temporada y con la que se planea dar por finalizada la serie. Sin embargo, no se descarta un posible reboot donde poder seguir continuando la ficción. Los Power Rangers originales se unirán en un episodio de 44 minutos y está previsto que se estrene en 2023.