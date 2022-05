Ava Max lo juega todo al rojo para regresar a la lista

Puede que cuando Ava Max irrumpió en nuestras vidas, en 2019, alguno pensara que sería flor de un día. Ella se encargó rápidamente de desmentirlo. Ese año fue número uno de LOS40 con dos canciones: Sweet but psycho y So am I. Y llegó 2020, y lo fue con otras dos: Tabú, junto a Pablo Alborán, y Kings & queens. No contenta con eso, en 2021 llegó a lo más alto con My head & my heart. Cinco canciones de Amanda, por tanto, han sido número uno de la lista en solo tres años, lo que la cataloga como una auténtica máquina de fabricar singles de éxito. Pues bien, parece que este 2022 está dispuesta a continuar la racha, y ahora nos presenta en candidatura Maybe you’re the problem.

Ava Max - Maybe You’re The Problem (Official Video)

Con este sencillo presenta además nueva imagen (con el cabello rojo) y anticipa la era de su segundo álbum, del que ha dicho que es muy personal e íntimo y que refleja el año más difícil de su vida. Apenas nada sabemos todavía de ese nuevo disco, del que ansiamos conocer fecha de publicación y posibles colaboraciones. De momento toca disfrutar de Maybe you’re the problem, un tema con ese sonido ochentero que ha puesto de moda The Weeknd, con un ligero aire de rock y un vídeo inspirado en la estética de los videojuegos. Si quieres que este sábado entre en lista, apóyalo con el Ht #MiVoto40AvaMax. ¡Mucha suerte!