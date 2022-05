Natalia Rodríguez confiesa cuál es su actual estado sentimental: “He tenido ayuda de psicólogos”

Natalia Rodríguez pasó 13 años al lado del futbolista Álex Pérez, pero a finales de 2020 nos sorprendían con el anuncio de su ruptura. Rehacerse de ese golpe no ha sido fácil, pero ahora se encuentra feliz y nos ha contado los detalles.

“Estoy tranquila, la verdad. He estado toda mi vida en pareja, desde los 18 años y llevo un tiempo soltera y la verdad es que estoy muy tranquila”, asegura.

La experiencia y la edad le han ayudado a tomarse las relaciones de otra manera. “Ahora me tomo más en serio conocer a alguien, pero conocerlo de forma más tranquila. Antes era como tenía prisa por el futuro, no sé si era por la edad. Pero ahora cuando conozco a alguien me dejo más fluir, no pensar tanto en el futuro, disfrutar más el día a día”, admite.

Afrontar la soledad

En este tiempo hay algo que ha aprendido y que es fundamental para encontrar la estabilidad emocional. “He aprendido a estar sola porque tenía miedo a la soledad. El estar sola en casa, el comer, el ver las noticias sola, ver una peli y no comentarla con nadie, ha sido un proceso muy difícil, pero lo he llegado a conseguir y cuando consigues estar sola y disfrutar de la soledad contigo misma, el tener a tus amigos y valorarlos, eso ha sido primordial”, explica.

No tenían todas consigo y era bastante negativa en ese sentido. “Pensaba que jamás lo iba a conseguir y lo he conseguido. He descubierto que tengo amigos increíbles que han arropado y me han ayudado muchísimo en este proceso que no ha sido fácil, he tenido que tener ayuda de psicólogos. He pasado por momentos de depresión, ansiedad y me han ayudado muchísimo y puedo decir que, a día de hoy, te lo pueden decir amigas, familiares…que por fin estoy tranquila, estoy feliz, me lo tomo todo con más calma tanto a nivel profesional como a nivel sentimental, estoy con más templanza y disfrutando”, confesaba.

Al final, el estado emocional se complementa con el profesional y ella ha encontrado el equilibrio en ambos. “Mi día era como futuro, futuro, tanto a nivel profesional como personal, y ahora es más como de disfrutar. Y es verdad, el otro día vinieron mis padres a mi casa y me dijo mi madre, ‘es la primera vez que vengo a tu casa y siento paz. Hay buenas vibraciones, hay relajación. Natalia, de verdad, te noto mejor que nunca’”, se sincera.

Y nos alegramos de este bienestar. Ya llegará compañía cuando sea el momento adecuado.