Violeta Mangriñán acude al estreno de ‘Stranger Things’ con un vestido que genera un meme muy evidente

Violeta Mangriñán está más guapa que nunca, es lo que les sucede a muchas mujeres durante el embarazo. Con sus más y sus menos se va acercando al día en el que Gala decida venir al mundo y mientras, sigue pendiente de todos sus compromisos.

Este jueves se ha pasado por el pre estreno de la cuarta temporada de Stranger Things en el cine Callao de Madrid. Y se ha vestido para la ocasión con un vestido que no ha pasado desapercibido.

Desafiando todo tipo de superstición ha posado con un vestido de satén amarillo de tirantes que marcaba su abultada barriga. Y no ha prescindido de los tacones, aunque no tan de infarto como en otras ocasiones, y nada afilados, de color morado. Una combinación de colores que siempre funciona.

Convertida en princesa

Tanto su vestido como su peinado, en seguida generó memes por su parecido con una princesa Disney. Si hablamos de amarillo, es inevitable no pensar en Bella. Eso sí, no tenía a Bestia a su lado, que Fabbio no posó con ella en la alfombra roja.

Ella se lo tomó con humor y compartió la compartía en sus historias, lo que nos ayudó a ver más claramente la semejanza entre ambas. Aseguraba que muchos de los mensajes que le habían llegado respecto a su look, iban en ese sentido.

Violeta Mangriñán convertido en la princesa Bella en el pre estreno de la cuarta temporada de 'Stranger Things'. / Borja B. Hojas/Getty Images for Netflix

Pudo ser una de las primeras en descubrir qué tal pinta tiene esta nueva temporada en la que Once ha crecido. El resto de mortales podrán ver la primera tanda de capítulos el próximo 27 de mayo en Netflix. El 1 de julio se estrenará el resto de la temporada.

Una noche con consecuencias

Una noche para seriéfilos que a ella le pasó factura pese a que el evento la permitía estar sentada. Una vez regresó a casa se dio cuenta de que sus tobillos se habían resentido. “Mis pies, mis tobillos, si es que se les puede llamar así”, escribía mostrándolos en una imagen.

La solución fue poner las piernas en altas y relajarse escuchando Un verano sin ti de Bad Bunny. Está claro que está en la etapa más incómoda del embarazo. Pero ya no le queda mucho.