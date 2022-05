Elena Furiase prescinde de filtros: “Con mis manchas, mi pelo alborotado, mis labios también embarazados"

Elena Furiase ha comenzado la cuenta atrás para el parto de su segundo hijo. Desde que anunció que estaba embarazada el pasado enero, ha ido compartiendo cómo ha ido avanzado su estado de gestación. Ahora ya luce una barriga importante.

Y aunque estamos acostumbrados a verla en alfombras rojas posar tan estupenda como siempre, ha demostrado que, sin tanto artificio, está igual de bonita. Y, además, no le importa compartir los cambios físicos propios de su estado, aunque algunos pueden considerar que no sean los más favorecedores.

No ha dudado en compartir una selfie en la que ha renunciado a cualquier tipo de filtro. Ha mostrado y compartido su lado más natural y la respuesta ha sido unánime.

Sin filtros

“Hoy he tenido que grabar una cosa aquí en mi paraíso 🏝y cuando hay una buena luz que pocas cosas hacen faltan… y ahí estoy yo, embarazadísima ya, con mis manchas, mi pelo alborotado, mis labios también embarazados y un poco de “rímel”… reconozco! 💄

Sin trampa, sin tonterías, y yo me he visto muy mona! 🐵🥰 buenas noches!! #natural #sinftros", compartía.

Con manchas, labios hinchados y pelo alborotado, lo cierto es que no ha perdido ningún ápice de su encanto. Una prueba más de que apostar por la naturalidad compensa. No hay más que ver los comentarios que ha recibido, empezando por el de su madre, que puede que no sea el más objetivo, pero que coincide con el resto.