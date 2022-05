La razón por la que Harry Styles tampoco ha querido incluir ‘Medicine’ en ‘Harry's house’

Probablemente Medicine será una de las canciones que suenen en el directo con el que Harry Styles presentará desde Nueva York a todo el mundo a través de una señal online su nuevo álbum de estudio: Harry's house. Sin embargo, esta canción no forma parte de su nuevo álbum de estudio ni de sus predecesores. Y así seguirá siendo al menos de momento.

El propio solista lo ha confirmado durante una entrevista con Howard Stern en SiriusXm. El británico ha expuesto una poderosa razón de peso para que, por ahora, este tema siga siendo un himno en sus conciertos y no quede enmarcado dentro de ningún proyecto discográfico.

"Algún día la grabaré en un disco pero con ella hemos conseguido crear un espacio de bienvenida para todos mis fans LGTBIq. Definitivamente es una canción sobre la sensación de tener un espacio en el que la gente se sienta segura de compartir, tener grandes momentos y compartirlos con una habitación llena de gente.

Medicine, el gran secreto de Harry Styles

Decir que Medicine es un secreto cuando ha sonado en escenarios de medio mundo quizá sea algo atrevido pero desde luego existe un cierto halo de secretismo en torno a este hit. Todo apunta a que fue el propio Styles quien lo compuso con la colaboración de Thomas Hull como un tema que iba a formar parte del primer disco en solitario del inglés.

Su letra cuenta con frases que reivindican el amor libre de cualquier condición como "Los chicos y las chicas están aquí, me gusta perder el tiempo con ellos y me siento bien con eso. Estoy bajando y me di cuenta de que me gusta un poco, y cuando duerma voy a soñar con cómo me montabas". No son frecuentes las canciones que hablan sobre bisexualidad y menos de manos de voces masculinas.

En 2018 se escuchó por primera vez y se ha repetido en eventos señalados, siempre en directo, pero nunca dentro de un álbum de estudio. Y no hubiera sido una mala oportunidad para Harry Styles haberlo hecho en este Harry's house en el que se ha abierto en canal para mostrar todas sus intimidades

Letra de Medicine

Here to take my medicine, take my medicine

Treat you like a gentleman

Give me that adrenaline, that adrenaline

I think I'm gonna stick with you

Here to take my medicine, take my medicine

Rest it on your fingertips

Up to your mouth, feeling it out

Feeling it out

I had a few, got drunk on you and now I'm wasted

And when I sleep I'm gonna dream of how you tasted

If you go out tonight,

I'm going out 'cause

I know you're persuasive

You got that something,

I got me an appetite,

now I can taste it

We're getting dizzy, oh, we're getting dizzy, oh

La la la la la

You get me dizzy, oh, you get me dizzy, oh

Tingle running through my bones, fingers to my toes

Tingle running through my bones

The boys and the girls are in

I mess around with them

And I'm okay with it

I'm coming down, I figured out I kinda like it

And when I sleep I'm gonna dream of how you ride it

If you go out tonight,

I'm going out 'cause

I know you're persuasive

You got that something,

I got me an appetite,

now I can taste it

We're getting dizzy, oh, we're getting dizzy, oh

La la la la la

You get me dizzy, oh, you get me dizzy, oh

I had a few, got drunk on you and now I'm wasted

If you go out tonight,

I'm going out 'cause

I know you're persuasive

You got that something,

I got me an appetite,

now I can taste it

We're getting dizzy, oh, we're getting dizzy, oh

La la la la la

You get me dizzy, oh, you get me dizzy, oh