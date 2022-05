Taylor Swift recibe el título de Doctora: Las claves de su discurso en la Universidad de Nueva York

La tarde del 18 de mayo el estadio de los Yankees albergaba la graduación de la promoción del 2022 de la Universidad de Nueva York. Todo un acontecimiento que contó con una invitada muy especial, Taylor Swift, que recibía el doctorado honoris causa en Bellas Artes por su amplia defensa de los derechos de los músicos dentro de la industria y en reconomiento de todas sus acciones a lo largo de su carrera.

La cantante de éxitos como Black Space, We Are Never Ever Getting Back Together o Love Story hacía arder las redes sociales tan solo unas horas antes publicando un reel en su Instagram preparándose para la ocasión y visiblemente emocionada; al fin y al cabo, era la primera vez que la de Tennessee podía vestir la característica toga y el birrete que acompaña a todos los graduados. En un vídeo donde además no faltaron pistas de cuál podría ser su próximo disco en ver la luz.

Sobre las seis de la tarde (hora española) recibía el título de doctora ante los aplausos de un público más que entregado, y se dirigía a la tribuna para realizar un discurso que se extendió alrededor de 20 minutos. A continuación, repasamos algunos de los fragmentos más importantes, así como los guiños y referencias a algunos de sus temas más conocidos.

Las claves del discurso

Tras los agradecimientos pertinentes, Taylor comenzaba su discurso reflexionando sobre cómo ella y todos los asistentes habían conseguido llegar hasta ese momento de sus vidas, gracias al apoyo de los seres queridos: "Nadie de los aquí presentes lo ha conseguido solo. Cada uno de nosotros somos una colcha de patchwork de aquellos que nos han querido, aquellos que han creído en nuestros futuros, aquellos que nos han mostrado empatía y cariño o nos han dicho la verdad incluso si era difícil de verbalizar. Aquellos que nos han dicho que podíamos conseguirlo cuando no había ninguna prueba de ello".

"I'm 90% sure I was invited because I have a song called '22'."



Taylor Swift is now delivering her Class of 2022 NYU commencement speech:

"Para todos aquellos padres increíbles, familiares, mentores, profesores, aliados, amigos y seres queridos que habéis apoyado a estos estudiantes en su camino por un enriquecimiento educativo, dejadme deciros ahora: 'Bienvenidos a Nueva York. Os ha estado esperando'" haciendo una clara referencia a Welcome To New York, la canción que abre el disco 1989 donde la que Taylor Swift habla de la experiencia de mudarse a la Gran Manzana, nexo en común con los miles de estudiantes de todo el mundo que estaban escuchando sus palabras.

Llegaba el turno de hacer mención a la pandemia. Taylor Swift nunca tuvo una educación convencional debido a la fama que alcanzó cuando estaba en plena adolescencia, algo que ella comparaba con la experiencia universitaria pandémica que ha acompañado a los graduados de la Universidad de Nueva York en los últimos años: "Realmente no me puedo quejar de no haber tenido una experiencia educativa normal porque vosotros fuísteis a la universidad durante una pandemia global, encerrados en vuestros dormitorios mientras hacíais clases por Zoom [...]. Me imagino que la idea de una experiencia universitaria normal era todo lo que queríais también. Pero en este caso ambos aprendimos que no siempre obtienes todas las cosas de la bolsa que seleccionaste del menú en el servicio de entrega que es la vida. Obtienes lo que obtienes".

Trucos para la vida

"Como norma, intento no dar ningún consejo no solicitado a no ser que me los pidan" cambiaba de tercio Taylor Swift, que, a pesar de reconocer que la ocasión merecía que hablase de ellos, sí que se atrevía a dar una serie de "trucos para la vida" que había aprendido en los últimos años.

Aprende a soltar

"La vida puede ser pesada, especialmente si intentas cargar con todo a la vez. Una parte de madurar y entrar en nuevos capítulos de tu vida tiene que ver con tomar y dejar ir. Lo que quiero decir con esto es: saber qué cosas mantener y qué cosas soltar. [...] A menudo las cosas buenas en la vida son ligeras, para que pueda haber espacio para más. Una relación tóxica puede ocupar un montón de espacio de maravillosas y simples alegrías. Puedes elegir todo aquello para lo que hay especio y tiempo en tu vida. Se discernidor."

Aprende a vivir con la vergüenza ajena

"No importa todo lo que te esfuerces en evitar dar vergüenza ajena, un día mirarás hacia atrás en tu vida y la sentirás con retrospectiva. La vergüenza ajena es inevitable a lo largo de la vida. Te prometo que en estos momentos estás haciendo o vistiendo algo que cuando mirés atrás en el tiempo encontrarás divertido y repugnante. No puedes evitarlo así que no lo intentes. Las tendencias y las fases son divertidas. Mirar atrás y reirse de uno mismo es divertido".

Muestra entusiasmo por las cosas

"Soy una gran abogada de no esconder tu entusiasmo por las cosas. Tengo la sensación de que hay un falso estigma en torno al entusiasmo en nuestra cultura de la 'ambivalencia indiferente'. Esto perpetúa la idea de que no es guay 'querer cosas'. Las personas que no lo intentan son fundamentalmente más guays que las que lo hacen [...] Pero escuchadme: nunca os avergoncéis de intentarlo. La falta de esfuerzo es un mito. Las personas sin expectativas eran aquellas con las que yo quería salir en el instituto. Aquellas personas que quieren lo mejor son a las que ahora contrato para mi compañía".

"No escondas tu entusiasmo por las cosas. Nunca te avergüences de intentarlo. ¡La falta de esfuerzo es un mito!"

- Taylor Swift



- Taylor Swift pic.twitter.com/Qh2TqiKPUX — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) May 18, 2022

Los errores te hacen crecer

"En mi experiencia, mis errores me han llevado a las mejores cosas de mi vida. Y sentirte avergonzado cuando la lías es parte de la experiencia humana. Volverte a levantar, quitarte el polvo y ver quién sigue queriendo quedar contigo para reírte de lo que pasó es un regalo. Las veces en las que me dijeron que no contaban conmigo, que no era la elegida, que no gané o que no pasé la prueba... mirando atrás, realmente siento que aquellos momentos fueron tan importantes, sino más cruciales, que los momentos en los que me dijeron que 'sí'".

"En tu vida, inevitablemente dirás cosas inapropiadas, confiarás en las personas equivocadas, actuarás con desgana, exagerarás, harás daño a las personas que no se lo merecían, darás demasiadas vueltas a las cosas, no pensarás en absoluto, te auto sabotearás, crearás una realidad donde solo existe tu propia experiencia, arruinarás moemntos perfectos para ti y para los demás, negarás cualquier equivocación, no darás los pasos necesarios para arreglar las cosas, te sentirás culpable y dejarás que la culpa te engulla, tocarás fondo, afrontarás finalmente el daño que has causado, lo intentarás hacer mejor la siguiente vez, te levantarás y repetirás el mismo proceso. Y no te voy a mentir, estos errores harás que pierdas cosas. Pero lo que estoy intentando decir es que perder cosas no solo significa perder. Muchas veces cuando perdemos cosas, ganamos otras también".

Buenas noticias

"Confía en tus institos, la noticia que da miedo es que estás solo, la buena noticia es que estás solo. Espero que sepáis lo orgullosa que me siento de compartir este día con vosotros. Estamos haciéndolo juntos. Así que bailemos como si fuésemos la promoción del 2022" Cerraba así la de Tennessee su emotivo discurso, de nuevo con una referencia a su canción 22, que regrababa en el lanzamiento de Red (Taylor's Version). Taylor Swift ya es doctora y toda una figura de autoridad, habrá que hacerle caso.